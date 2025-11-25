Motorista bate em ônibus e perde o controle do carro no Eixo Monumental

A motorista de um carro bateu em um ônibus e, após perder o controle do veículo, colidiu em uma parada do transporte público e em um poste de iluminação, na tarde desta terça-feira (25/11), na Via N1, próximo ao Centro de Convenções de Brasília. Duas pessoas foram conduzidas ao Hospital de Base.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo os bombeiros, a motorista do Fiat Strada branco envolvida no acidente foi atendida pelos militares e transportada, consciente e orientada, ao hospital. Ela se queixava de dores no tórax. O passageiro apresentava escoriações pelo corpo e também precisou de atendimento médico. Os cinco passageiros do ônibus não se feriram.

