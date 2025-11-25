InícioCidades DF
Acidente

Motorista bate em ônibus e perde o controle do carro no Eixo Monumental

Acidente ocorreu na Via N1, próximo ao Centro de Convenções de Brasília. Duas pessoas foram conduzidas ao Hospital de Base

Acidente ocorreu no Plano Piloto - (crédito: CBMDF/Divulgação)

A motorista de um carro bateu em um ônibus e, após perder o controle do veículo, colidiu em uma parada do transporte público e em um poste de iluminação, na tarde desta terça-feira (25/11), na Via N1, próximo ao Centro de Convenções de Brasília. Duas pessoas foram conduzidas ao Hospital de Base.

Segundo os bombeiros, a motorista do Fiat Strada branco envolvida no acidente foi atendida pelos militares e transportada, consciente e orientada, ao hospital. Ela se queixava de dores no tórax. O passageiro apresentava escoriações pelo corpo e também precisou de atendimento médico. Os cinco passageiros do ônibus não se feriram.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/11/2025 19:26
