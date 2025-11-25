InícioCidades DF
Economia

CLDF aprova Nelson de Souza para a Presidência do BRB

Os deputados distritais aprovaram o nome do inicado de Ibaneis para a Presidência do banco estatal

Nelson Antônio de Souza, indicado pelo governador Ibaneis Rocha para a Presidência do BRB, foi sabatinado nesta terça-feira (25/11), na Câmara Legislativa do DF - (crédito: Minervino Júnior/CB)
Nelson Antônio de Souza, indicado pelo governador Ibaneis Rocha para a Presidência do BRB, foi sabatinado nesta terça-feira (25/11), na Câmara Legislativa do DF - (crédito: Minervino Júnior/CB)

O plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, por 16 votos a 6, o nome de Nelson Antônio de Souza para assumir a Presidência do Banco de Brasília (BRB). A sabatina aconteceu na tarde desta terça-feira (25/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“Estou empenhado em trabalhar para que o BRB siga avançando, fortalecendo a credibilidade e ampliando a capacidade de entregar resultados com seriedade e governança”, afirmou Nelson. “Encaro com força de vontade e total serenidade a missão que me foi dada”, acrescentou.

Nelson Antônio de Souza iniciou a carreira na Caixa Econômica Federal, em 1979, e presidiu o banco em 2018, ano em que foi alcançado lucro recorde de R$ 12,7 bilhões, o maior da história da instituição. O indicado de Ibaneis também presidiu a Brasilcap, o Banco do Nordeste e o Banco Desenvolve SP.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 25/11/2025 19:45
SIGA
x