CLDF aprova Nelson de Souza para a Presidência do BRB

O plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, por 16 votos a 6, o nome de Nelson Antônio de Souza para assumir a Presidência do Banco de Brasília (BRB). A sabatina aconteceu na tarde desta terça-feira (25/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“Estou empenhado em trabalhar para que o BRB siga avançando, fortalecendo a credibilidade e ampliando a capacidade de entregar resultados com seriedade e governança”, afirmou Nelson. “Encaro com força de vontade e total serenidade a missão que me foi dada”, acrescentou.
Nelson Antônio de Souza iniciou a carreira na Caixa Econômica Federal, em 1979, e presidiu o banco em 2018, ano em que foi alcançado lucro recorde de R$ 12,7 bilhões, o maior da história da instituição. O indicado de Ibaneis também presidiu a Brasilcap, o Banco do Nordeste e o Banco Desenvolve SP.
Saiba Mais
- Flipar Mapa de 1513 desperta até hoje a curiosidade de pesquisadores
- Mundo Como imprensa internacional noticiou início da pena de Bolsonaro por 'conspiração golpista'
- Turismo 8 milhões de turistas internacionais no Brasil: campanha mostra o impacto do turismo no país
- Política Defesa fala em "ilegalidade e perseguição" contra general Heleno