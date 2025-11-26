InícioCidades DF
Chuvas complicam trânsito na avenida Elmo Serejo nesta quarta (26)

Precipitações das primeiras horas do dia agravaram a lentidão, mas não há registro de acidentes em toda avenida

Motoristas enfrentam longas filas e lentidão desde as primeiras horas do dia - (crédito: Davi Cruz)

A avenida Elmo Serejo amanheceu congestionada após as chuvas nas primeiras horas do dia, nesta quarta-feira (26/11). O fluxo de veículos no cruzamento da saída do P.sul com a Samambaia e na altura da rodoviária de Taguatinga até o viaduto Rei Pelé amanheceu bastante congestionado. Apesar do transtorno, não há registro de acidentes na região.

Motoristas enfrentam longas filas e lentidão desde as primeiras horas do dia. Além disso passageiros nos ônibus reclamam da via e da possibilidade de chegarem atrasados nos seus trabalhos.

O estagiário em tecnologia da informação William Alencar, de 20 anos, conta que saiu de casa às 6h30, para chegar ao trabalho, no Guará, às 8h, mas se atrasou. “Sempre que chove por aqui para tudo. Essa via já é complicada, mas basta chover que atrasa todo mundo”, disse.

 

A atendente de loja, Beatriz Lima, 24, trabalha na Asa Norte e contou que sempre que chove já avisa a chefe, que pode se atrasar. “Já é complicado chegar, porque moro bem longe do meu serviço. Mas é impressionante que nesses dias chuvosos nunca chego no meu horário. A gente torce pra um dia essa situação mudar”, afirmou.

Motoristas que puderem devem considerar rotas alternativas para evitar atrasos.

 

Davi Cruz*

Estagiário

Por Davi Cruz*
postado em 26/11/2025 08:38 / atualizado em 26/11/2025 09:01
