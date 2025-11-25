Carreta com mamografias gratuitas passará por Ceilândia; veja dias e horários

Até este sábado (29/11), Brasília contará com o serviço da carreta da Fundação Laço Rosa, que oferece mais de 500 exames gratuitos de mamografia. Podem participar mulheres, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), que tenham a partir de 40 anos e não realizaram o exame nos últimos 12 meses, além de pacientes de qualquer idade com indicação médica. Os agendamentos devem ser feitos com antecedência, por meio do site.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A iniciativa começou nessa segunda-feira (24/11) e já passou pelo Plano Piloto e pela Estrutural. Nesta quarta e quinta-feira, os atendimentos ocorrerão na Casa da Mulher Brasileira, CNM O1, Ceilândia, das 10h às 17h. Na sexta, o ponto de concentração será no Sol Nascente, no estacionamento lateral do Fort Atacadista.
A mamografia é o principal exame para diagnóstico precoce do câncer de mama, que, quando diagnosticado em estágios iniciais, aumenta a chance de cura em 95%. As pacientes serão selecionadas, por meio de formulário, com base em fatores como idade, data do último exame, indicação clínica e ordem de agendamento. Após o processo, a Fundação Laço Rosa fará o contato com as selecionadas via WhatsApp, para confirmar o exame.
Serviço
26 e 27/11 (quarta e quinta-feira): Casa da Mulher Brasileira, CNM O1, Ceilândia. (Das 10h às 17h)
28 e 29/11 (sexta e sábado): Sol Nascente – estacionamento lateral do Fort Atacadista.
Quem pode participar:
Mulheres a partir de 40 anos, beneficiárias do SUS, que não tenham feito mamografia nos últimos 12 meses.
Mulheres abaixo de 40 anos, beneficiárias do SUS, apenas com pedido médico ou indicação clínica.