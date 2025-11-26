Capotamento deixa homem ferido no Lago Sul nesta quarta (26)

Os militares encontraram o veículo tombado e a vítima presa às ferragens - (crédito: CBMDF)

Um capotamento no SHIS QI 1, ao lado do Aeroporto, no Setor Habitacional Individual Sul (SHIS), no Lago Sul, deixou um homem ferido nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (26/11). O acidente ocorreu por volta das 5h18 e envolveu um veículo Mitsubishi Pajero 4x4 HPE, de cor prata, que tombou para fora da pista. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o que teria provocado o acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e encaminhou três viaturas para a operação. Os militares encontraram o veículo tombado e a vítima presa às ferragens. Após a estabilização do carro e adoção de todas as medidas de segurança, os bombeiros utilizaram técnicas específicas de resgate para retirar o homem de maneira segura.

Segundo o CBMDF, a vítima estava consciente e orientada após a retirada. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi transportado, seguindo protocolo de trauma, para uma unidade hospitalar de referência. O estado de saúde atualizado não foi informado.

Durante o atendimento, parte da via precisou ser interditada para garantir a segurança da corporação. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada e realizou os procedimentos necessários.