Andressa Urach fala sobre parte íntima de Vini Jr. e faz alerta à Virginia

Andressa Urach voltou a causar alvoroço nas redes sociais ao participar do podcast "Sem Filtro", apresentado por Luiza Ambiel no YouTube.
Durante a entrevista, a ex-Fazenda não poupou palavras ao comentar sobre a parte íntima de Vini Jr., atual namorado de Virginia Fonseca.
Segundo ela, uma amiga próxima já teria vivido um envolvimento com o jogador do Real Madrid e confidenciado detalhes ousados sobre o atleta.
“Eu tenho uma amiga que já ficou com ele, e ela disse que o negócio dele é, ó... [bem grande]”, disse Urach, fazendo gestos sugestivos e insinuando que Virginia está “muito bem servida”.
Ao ser questionada se ficaria com Vini Jr., a influenciadora respondeu negativamente, alegando respeito à atual relação dele com Virginia.
No entanto, em tom descontraído, afirmou que se um dia aceitasse, teria que ser com o rosto do jogador coberto.
Andressa, inclusive, fez um alerta direto para Virginia Fonseca. Ela sugeriu que a empresária fique atenta aos lugares frequentados por Vini.
“Acompanhe a localização dele. Ele vai em uns lugares que talvez você não gostaria”, afirmou. Urach disse ainda que adota esse tipo de monitoramento em seus próprios relacionamentos.
