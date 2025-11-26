Andressa Urach fala sobre parte íntima de Vini Jr. e faz alerta à Virginia

Andressa Urach fala sobre parte Ã­ntima de Vini Jr. e faz alerta Ã Virginia - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Instagram)

Andressa Urach voltou a causar alvoroço nas redes sociais ao participar do podcast "Sem Filtro", apresentado por Luiza Ambiel no YouTube.

Durante a entrevista, a ex-Fazenda não poupou palavras ao comentar sobre a parte íntima de Vini Jr., atual namorado de Virginia Fonseca.

Segundo ela, uma amiga próxima já teria vivido um envolvimento com o jogador do Real Madrid e confidenciado detalhes ousados sobre o atleta.

“Eu tenho uma amiga que já ficou com ele, e ela disse que o negócio dele é, ó... [bem grande]”, disse Urach, fazendo gestos sugestivos e insinuando que Virginia está “muito bem servida”.

Ao ser questionada se ficaria com Vini Jr., a influenciadora respondeu negativamente, alegando respeito à atual relação dele com Virginia.

No entanto, em tom descontraído, afirmou que se um dia aceitasse, teria que ser com o rosto do jogador coberto.

Andressa, inclusive, fez um alerta direto para Virginia Fonseca. Ela sugeriu que a empresária fique atenta aos lugares frequentados por Vini.

“Acompanhe a localização dele. Ele vai em uns lugares que talvez você não gostaria”, afirmou. Urach disse ainda que adota esse tipo de monitoramento em seus próprios relacionamentos.