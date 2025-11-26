InícioEsportes
Especial Lima: torcida do Flamengo vai da tensão à festa em Miraflores

Torcedores se aglomeraram em bairro turístico da capital do Peru para assistir à saga pelo eneacampeonato, que ficou no quase

Torcedores do Flamengo se reúnem em Miraflores para acompanhar empate com Atlético-MG - (crédito: Foto: Felipe Sbardella/Jogada 10)
Torcedores do Flamengo se reúnem em Miraflores para acompanhar empate com Atlético-MG - (crédito: Foto: Felipe Sbardella/Jogada 10)

A torcida do Flamengo abarrotou, na última terça-feira (25/11), a tradicional Calle de Las Pizzas, rua no bairro turístico de Miraflores, em Lima, no Peru. Afinal, mesmo com a final da Libertadores contra o Palmeiras batendo à porta – será no sábado (29), o Rubro-Negro disputava a importante partida contra o Atlético-MG, pela 36ª rodada do Brasileirão. O empate em 1 a 1 deixou o time de Filipe Luís muito próximo do eneacampeonato, mas não sem deixar a torcida tensa durante os 90 minutos. O Jogada10, é claro, estava presente.

A noite foi curiosa para os presentes na rua turística. Isso porque, diferente de bares no Rio de Janeiro em jogos importantes, não havia telões disponíveis – apenas os televisores de cada bar. Além disso, a padronização das transmissões passou longe de ser a ideal. Cada estabelecimento fazia o que podia para transmitir ao duelo, seja pelo Premiere através de contas online, ou pela Globo Internacional.

Tais opções causaram um tipo de constrangimento nos torcedores, porém. Enquanto alguns – agraciados pela sorte – conseguiam assistir numa televisão sem delay, outros viam o jogo com segundos de atraso. Um grito de quase gol se transformava em frisson, com torcedores sendo enganados pela diferença das transmissões.

Palmeiras e Atlético abrem o placar

Para piorar, o Palmeiras abria 1 a 0 no Grêmio, no Sul. Para ser campeão, o Flamengo precisava vencer aliado com um tropeço do Verdão. Assim, enquanto muitos torcedores se movimentavam em busca de um bar com menos delay, outros apelavam para o próprio celular, buscando a transmissão em seu aplicativo.

O empate do Grêmio no fim do primeiro tempo deixou o clima menos tenso para o intervalo. A virada – logo no começo da etapa final – ajudou a animar a torcida, aglomerada no ponto turístico. No entanto, as chances desperdiçadas pelo Flamengo davam contornos dramáticos para os fãs, sedentos para comemorar um gol.

Com o 3 a 1 do Tricolor sobre o Palmeiras, os gritos eram de "tire o Arrascaeta e o Jorginho!", apesar de ambos terem entrado na etapa final. Isso porque, mesmo com a possível derrota para o Atlético, o revés palmeirense já deixava o Fla em excelentes condições. Assim, a hipótese era por preservar dois dos melhores jogadores para a final de sábado.

Gol do Flamengo traz alívio e festa

No fim, a festa ficou completa com o gol de empate do ídolo Bruno Henrique. O camisa 27, de cabeça, deixou tudo igual já nos acréscimos, com a torcida do Flamengo fazendo a festa não só na Arena MRV e no RJ, mas também em Lima. Assim, ao apito final, ainda que sem o título confirmado, os torcedores trataram de ampliar a aglomeração e iniciar uma festa daquelas. Os gritos de torcida, as faixas e as celebrações transformaram Miraflores – pelo menos por algumas horas – em Maracanã.

