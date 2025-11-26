InícioCidades DF
Caravana de Natal passará pelo Sudoeste, Cruzeiro e Octogonal em dezembro

Evento anual é conhecido por seus desfiles iluminados. Na região, a caravana sairá do Terraço Shopping e terminará a rota na EPIA

Caravana de Natal Coca-Cola passará pela capital até 20 de dezembro - (crédito: Higor Arantes/Divulgação)
A Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola passará pelo Sudoeste, Cruzeiro e Octogonal na sexta-feira (19/12), das 18h às 22h, com partida no Terraço Shopping. O evento anual realizado pela marca na época natalina é amplamente conhecido por seus desfiles iluminados com caminhões e outros veículos decorados com temas natalinos. 

As rotas de todas as cidades que serão visitadas podem ser consultadas pelo site da Caravana. No dia 19, a Caravana sai do Terraço Shopping, na Octogonal, e segue pelas principais avenidas do Sudoeste, Cruzeiro Velho até finalizar na EPIA, próximo ao Trecho 8 do SIA. Veja o mapa:

As rotas de todas as cidades que serão visitadas podem ser consultadas pelo site da Caravana Iluminada da Coca-Cola
Para garantir a segurança e preservar os detalhes dos cenários dos caminhões decorados, a organização informa que não será possível subir nos veículos para fotos. Estarão presentes os personagens icônicos, como Papai Noel, as noeletes e o Urso Polar, mascote clássico da marca.

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 26/11/2025 12:54
