Feminicida em fuga é preso pela PRF na BR-020, em Formosa

Um homem de 39 anos, suspeito de cometer feminicídio, foi preso enquanto tentava fugir na BR-020, em Formosa (GO). A captura ocorreu durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), diante de uma ação integrada com as superintendências de São Paulo e Distrito Federal, e em cooperação com a Polícia Civil de São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os policiais já monitoravam a possível rota de fuga do suspeito quando receberam a informação de que ele poderia estar transitando pela BR-020, sentido Brasília. Minutos depois, as equipes localizaram o veículo indicado e deram ordem de parada. O condutor demorou instantes para obedecer, mas estacionou à frente. Ao sair do carro, colocou as mãos na cabeça e declarou que 'tinha perdido', momento em que foi preso. A captura ocorreu nessa terça-feira (25/11).

Ao ser questionado se sabia o motivo da abordagem, o homem confessou o crime. Ele relatou aos policiais que estava com uma mulher, na última segunda (24/11), em um motel em São José do Rio Preto (SP) quando, segundo sua versão, ocorreu uma discussão. O suspeito afirmou ter atacado a vítima e a enforcado. Após perceber que ela não apresentava sinais vitais, deixou o local dizendo que retornaria, mas foi para casa, recolheu seus pertences e comunicou a familiares que iria embora, sem explicar o motivo.

Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram um mapa do Brasil. O suspeito contou que pretendia seguir para o Nordeste, onde gostaria de 'ver o mar antes de se entregar à polícia'. Ele foi encaminhado à Polícia Civil de Formosa para as providências legais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular