Inmet emite alerta amarelo com chuva durante esta quarta (26/11)

Inmet emite alerta amarelo e prevê chuva durante todo dia nesta quarta (26) - (crédito: Minervino Júnior CB/DA Press)

O Distrito Federal amanheceu com temperaturas mais amenas e previsão de chuva ao longo de todo o dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o cenário desta quarta-feira será marcado por precipitações contínuas, embora sem grande intensidade.

De acordo com o órgão, no Plano Piloto, a temperatura mínima registrada nas primeiras horas do dia foi de 18,4°C e a máxima prevista é de 25°C. A umidade relativa do ar segue elevada: a máxima chegou a 96%, mas, durante a tarde, deve cair para 65%.

Segundo o meteorologista Wendel Fialho, a previsão indica chuva persistente até o início da noite em todas as regiões do Distrito Federal. “Apesar de não ser considerada intensa, precipitação deve se manter contínua ao longo do dia”, explicou.

O Inmet emitiu alerta amarelo de chuva intensa para o DF. O aviso indica possibilidade de acumulados entre 20 e 30 milímetros, podendo chegar a 50 milímetros em algumas áreas. O alerta é de perigo potencial, o que exige atenção da população para eventuais alagamentos e transtornos.

Segundo Fialho, as condições de instabilidade devem continuar nos próximos dias. “A chuva tende a diminuir gradualmente ao longo da semana, com expectativa de volumes menores e redução na persistência das precipitações”, disse.