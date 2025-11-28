13º salário vai injetar R$ 10,5 bi no Distrito Federal

Lojistas projetam a circulação de cerca de 160 mil consumidores nas lojas e shoppings entre hoje e amanhã - (crédito: Ed Alves/CB)

Com a aproximação do fim do ano, o 13º salário volta a aquecer o orçamento das famílias e aumentar o movimento no comércio. No Distrito Federal, 1,72 milhão de trabalhadores deve receber o benefício, o que representa uma injeção estimada de R$ 10,59 bilhões na economia local, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O dinheiro extra, que costuma ser dividido entre a quitação de dívidas, compras de fim de ano e planejamento financeiro, chega num momento em que grande parte das famílias sente os efeitos do endividamento acumulado ao longo de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o Dieese, o Distrito Federal terá o maior 13º salário médio do país: R$ 5.877. O valor movimentado equivale a 2,6% do PIB local e 30,7% de todo o 13º pago na região Centro-Oeste. Desse total, 87,2% serão destinados a trabalhadores formais (R$ 9,2 bilhões); 8,2%, a beneficiários do INSS (R$ 871 milhões); e 4,5%, a aposentados e pensionistas do regime próprio do DF (R$ 479,9 milhões). O Maranhão e Piauí são os estados com o menor 13º — R$ 2.400.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apesar disso, de acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC-DF), produzida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 76,5% das famílias brasilienses estavam endividadas em outubro, mantendo a tendência de alta observada desde fevereiro. São 819.778 famílias com dívidas a vencer, um aumento de 26,8 mil em relação ao mês anterior.

A inadimplência registrou ligeira queda, de 42,3% para 42,1%, o equivalente a 450.729 famílias. Já o grupo que declara não ter condições de pagar aumentou para 18,4% (196.931 famílias), o que representa um acréscimo de 12,3 mil novos casos.

Presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido da Costa Freire avalia que o 13º salário deve exercer papel decisivo para aliviar o endividamento das famílias brasilenses nos próximos meses. Ele destaca que a chegada dos R$ 10,59 bilhões previstos para circular na economia do DF, tende a contribuir para a reorganização financeira de grande parte da população. "Além de ajudar na quitação de dívidas, ele pode ser direcionado para uma poupança, para o planejamento familiar, para viagens de fim de ano e, claro, para movimentar o comércio durante a Black Friday (hoje), o Natal e o réveillon", destaca.

Finanças pessoais

Os dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência mostram estabilidade no comprometimento da renda, que se manteve em 22,1% — índice inferior aos 29,6% registrados nacionalmente. O atraso médio das contas caiu de 74 para 69 dias, o que aponta para maior esforço das famílias em regularizar a vida financeira. Apesar de a inadimplência continuar acima de 40% desde o fim de 2024, os indicadores de estabilidade sugerem que o cenário de juros elevados dos últimos anos começa a perder força.

O economista João Gabriel Araújo, professor do Ibmec Brasília, afirma que a principal tendência para o uso do 13º salário, em 2025, continua sendo a quitação ou renegociação de dívidas, especialmente entre consumidores da região do Entorno e outras cidades de menor poder aquisitivo. "É economicamente vantajoso aproveitar esses abatimentos elevados. Para grande parte da população, pagar dívidas é a prioridade e traz um alívio concreto", explica.

Nas regiões de maior renda do Distrito Federal — como Lago Sul, Lago Norte, Asa Sul, Asa Norte e Noroeste —, o comportamento é diferente. Segundo o economista, famílias com maior estabilidade financeira conseguem dividir o uso do 13º entre poupança, investimentos, viagens e compras de fim de ano.

"Esses grupos se organizam melhor e utilizam o recurso não só para poupar, mas também para gastar com turismo, trocar o carro ou adquirir bens", aponta. Ele ressalta, porém, que mesmo entre esses consumidores mais confortáveis, há preocupação com despesas fixas que se acumulam no início do ano, como IPTU, IPVA e matrículas escolares.

Black Friday

A liberação das primeiras parcelas do 13º salário também deve impulsionar o movimento da Black Friday no Distrito Federal, considerada uma das datas mais importantes para o varejo local. Lojistas projetam a circulação de cerca de 160 mil consumidores nas lojas e nos shoppings entre hoje e amanhã, número diretamente influenciado pelo início do pagamento do benefício a trabalhadores públicos e privados.

Para ampliar o fluxo de clientes, o setor aposta em promoções mais agressivas, horários estendidos e reforço publicitário. As ofertas se concentram principalmente em itens de maior apelo, como vestuário, eletrodomésticos e eletrônicos, categorias tradicionalmente associadas ao uso do 13º salário. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista do DF (Sindivarejista), a orientação aos lojistas é manter os descontos até amanhã, quando o tempo livre do consumidor tende a aumentar — e o dinheiro do 13º começa a chegar às contas.

Presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta afirma que a antecipação das compras de Natal ganhou força nos últimos anos, e a Black Friday se tornou a principal porta de entrada desse movimento. "É uma data que se consolidou em todo o país, trazendo vantagens para quem gosta de comprar pagando um pouco menos. E vantagens também para o comércio, que vende mais", destaca.

O valor médio previsto para o gasto de cada cliente para este ano é de R$ 390, alta de 28% em relação aos R$ 305 registrados no ano passado. Nos meios de pagamento, cartões de crédito e débito devem responder por 47% das transações, seguidos por Pix (29%), dinheiro (15%) e crediário (9%).

Indo às compras

Há três meses, Yasmim Tamires, 25 anos, mudou-se com a filha, de 8 anos, para a casa nova, em Luziânia (GO). O cheiro de mobília recém-comprada ainda está no ar, mas também as prestações. Parte do empréstimo que viabilizou os móveis foi quitada com o décimo terceiro.

A jovem trabalha em um food truck de sorvetes, no Conjunto Nacional. Ela recebeu a primeira parcela do benefício nesta semana. A segunda, prevista para dezembro, já tem destino. "Vou mobiliar o quarto da minha filha. Ela precisa de uma cama nova. É pagando uma e entrando em outra (prestação)", brinca.









O vendedor de lanches Jackson Ribeiro, 28, conta os dias para receber o 13º salário. Morador do Novo Gama (GO), ele trabalha na área central de Brasília e quer comprar uma televisão. Há um ano, a TV que tinha em casa quebrou e precisou adaptar-se à tela do celular. Com salário de R$ 1,5 mil e despesas mensais próximas de R$ 1 mil, o gasto foi sendo adiado. "Por enquanto, só acompanho as coisas pelo celular." Disposto a comprar o novo eletrônico, ele estima. "Até R$ 2 mil dá, né? Quero pagar à vista. Dessa vez, eu compro."

Em frente a uma joalheria, Ricardo de Freitas, 34, observava os anéis expostos. "Quero ver se consigo comprar algo para a minha esposa neste 13º." O operador de plano de saúde recebeu a primeira parcela em julho e quitou as dívidas. "Ajudei a limpar o nome da minha mulher." Em dezembro, receberá a segunda e pretende poupar para comprar um carro. "Uma parte vou reservar. Mas ainda preciso comprar uma mesa de jantar e quero uma TV de 66 polegadas", espera.

Cautela

Enquanto muitos ainda decidem qual será o melhor destino para o valor extra, o professor de administração e ciências contábeis da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília (FMPB), Alex Fabiane Teixeira, alerta que um dos principais erros cometidos pelos trabalhadores ao receberem o 13º salário é tratá-lo como um dinheiro extra, fora do planejamento anual.

Para ele, três comportamentos se repetem nesse período: compras por impulso, desconsideração de dívidas caras e falta de organização para as despesas do início do ano. Na hora de decidir entre pagar dívidas, investir ou consumir, Teixeira afirma que é preciso levar em conta a situação financeira individual.

"Se a pessoa tem dívidas com juros elevados, a prioridade é quitá-las. Não existe investimento tradicional que supere o juro do cartão de crédito, por exemplo", ressalta. Caso as dívidas estejam controladas, ele sugere uma divisão equilibrada do valor. "Costumo indicar algo em torno de 40% para reduzir dívidas menos urgentes, 40% para reserva ou investimentos e 20% para consumo consciente", afirma.

O professor ressalta que é essencial reservar parte do benefício para garantir um início de ano mais tranquilo, já que janeiro costuma trazer gastos como IPVA, IPTU, matrícula escolar e seguros. "Quando o 13º deixa de ser visto como bônus e passa a ser tratado como instrumento de planejamento, o orçamento fica mais equilibrado e eficiente", destaca.