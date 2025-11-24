Primeira parcela do 13° salário cai na Black Friday; saiba por quê

Pagamento da primeira parcela do 13º coincide com dia da Black Friday - (crédito: Jairamaral/EM/DA/Press/Brasil)

O dia 28 de novembro de 2025 promete ser movimentado para trabalhadores, consumidores e para o comércio brasileiro. A data marca simultaneamente dois eventos relevantes: a Black Friday, já consolidada como um dia de promoções, e o pagamento da primeira parcela do 13º salário.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A coincidência é consequência do calendário. Por lei, os empregadores devem depositar a primeira parcela do 13º até 30 de novembro. Em 2025, porém, o dia cai em um domingo, quando não há compensação bancária. Assim, o pagamento é antecipado automaticamente para o dia útil anterior, que neste ano coincide com a sexta-feira da Black Friday.

O horário do depósito fica a critério do empregador — o que significa que o dinheiro pode entrar na conta do trabalhador em qualquer momento do dia. Mesmo que os descontos da Black Friday sejam tentadores, a recomendação é que quem está endividado deve priorizar a quitação de débitos, especialmente os que acumulam juros elevados.

Para quem está com as contas em dia, o 13º pode ser usado para compras planejadas ou até mesmo para começar uma reserva financeira.

Quem tem direito ao 13º salário?

O benefício, oficialmente chamado de gratificação de Natal, é garantido por lei para todos os trabalhadores com carteira assinada que tenham atuado por pelo menos 15 dias em um mês. Aposentados e pensionistas do INSS também recebem o valor.

Não têm direito ao benefício:

Trabalhadores temporários

Estagiários

Profissionais autônomos

A primeira parcela corresponde a 50% do salário bruto, sem descontos de INSS ou Imposto de Renda. Já a segunda parcela — paga até 20 de dezembro — inclui os abatimentos. O cálculo é simples: divide-se o salário mensal por 12 e multiplica-se pelo número de meses trabalhados no ano. Entram na conta adicionais fixos, média de horas extras e comissões, mas ficam de fora auxílios como vale-transporte e vale-alimentação.

A legislação também determina que o valor só pode ser dividido em até duas parcelas. Caso a empresa não cumpra o prazo, está sujeita a penalidades aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Brasileiros estão de olho nos descontos

Segundo levantamento da MindMiners, 57% dos consumidores foram convencidos por descontos a realizar compras não planejadas na Black Friday anterior. Além disso, 24% já planejam compras para as promoções deste ano; 19% pretendem comprar mesmo sem planejamento prévio.

Outro estudo, realizado pelo Google em parceria com a Offerwise, revela que 59% dos brasileiros consideram o desconto essencial para qualquer compra. Do total de entrevistados, 51% preferem esperar a Black Friday por confiarem mais nas ofertas.

O levantamento aponta que 36% dos trabalhadores pretendem gastar o mesmo ou até mais que nos anos anteriores devido ao reforço financeiro do 13º. As categorias mais desejadas são: