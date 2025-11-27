InícioCidades DF
Vídeo Polêmico

Jovem distribui facas para pessoas em situação de rua no Paranoá

O rapaz, ainda não identificado, compartilha a ação em vídeos nas redes sociais, que viralizaram nos últimos dias

Jovem entrega facas à moradores de rua e posta na internet - (crédito: Divulgação/Redes Sociais)
Jovem entrega facas à moradores de rua e posta na internet - (crédito: Divulgação/Redes Sociais)

Um perfil na plataforma de vídeos TikTok tem causado polêmica e viralizado após publicar conteúdo que mostra um jovem distribuindo facas para pessoas em situação de rua, na região do Paranoá. Os vídeos, que carregam a legenda irônica "Deixando o Brasil mais seguro", ganharam milhares de visualizações e provocaram reações na internet.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nos vídeos, o jovem aparece abordando indivíduos em situação de vulnerabilidade, oferecendo-lhes facas que ele retira de um saco cheio dos objetos. Um dos vídeos, o que registra mais visualizações até o momento, mostra o rapaz no que parece ser a frente da Comercial Reis, no Paranoá. Ele acorda um homem que estava dormindo no local, seleciona uma faca do saco e se afasta em seguida.

 Leia também: Moradores convivem com o lixo após deslizamentos em aterro

Outro registro levanta ainda mais preocupações sobre a segurança: após receber o objeto, uma das pessoas em situação de rua abre a embalagem da faca imediatamente e persegue o jovem que a distribuiu. Confira:

A ação de distribuir objetos cortantes a pessoas vulneráveis e, em alguns casos, sob efeito de substâncias, tem sido duramente criticada nas redes sociais pelo potencial risco à segurança pública. O caso será investigado pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Segundo a Polícia Militar (PMDF), há possibilidade de que a ação seja enquadrada em um "contravenção penal"

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 27/11/2025 14:38 / atualizado em 27/11/2025 14:43
SIGA
x