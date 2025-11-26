Casa Azul promove oficinas e palestras em evento natalino no Mané Garrincha

Há 34 anos no combate às desigualdades sociais no DF, a Casa Azul Felipe Augusto, organização sem fins lucrativos, promove, nesta véspera de Natal, uma programação especial para trazer à tona o verdadeiro significado do 25 de Dezembro. Até domingo (30/11), o público poderá participar de oficinas e palestras em dois ambientes estruturados pela Casa Azul, no Mané Garrincha, em frente ao portão L.

O evento começa nesta quinta-feira (27/11). Entre quinta e sábado, das 10h às 22h, a programação trará oficinas de mesa posta, decoração de panetones e de biscoitos , além de palestras e apresentações culturais. No sábado, por exemplo, serão ministradas três oficinas — uma delas, de escapulário natalino — e duas palestras com temáticas de empreendedorismo voltado à mulheres. No domingo, a programação vai até às 20h.

“A Casa Azul já faz esse serviço há mais de 20 anos. Com a pandemia, continuamos, mas de forma esporádica e sem muito impacto. Neste ano, resolvi juntar outras seis instituições e o foco é reforçar o verdadeiro sentido do Natal, que é união, família e solidariedade. Quando você adquire um presente para presentear, você está, além de comprar, ajudando alguém. Então, todas as atividades propostas têm um propósito”, destacou Deise.

Faz parte da programação um mini estúdio fotográfico com decoração natalina. O espaço colorido servirá para aqueles que querem fazer uma foto em família. O valor será de R$ 300, com direito a 30 fotos digitais e duas impressas “Ano que vem, a gente pretende aumentar mais, mas precisamos que as pessoas compareçam”, convida a presidente da Casa Azul. O ingresso é gratuito.

Serviço

Programação Casa Azul

Data: quinta-feira (27/11) a domingo (30/11)

Horário: das 10h às 22h (de quinta a sábado) e das 10h às 20h (domingo)

Local: Mané Garrincha

