Árvore de 25 metros cai na Asa Sul e afeta outras duas espécies

A árvore com 25 metros de comprimento cai devido aos fortes ventos na Asa Sul - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Uma árvore de grande porte caiu na altura da 206 Sul, próximo ao Eixinho, por causa das fortes chuvas de quinta-feira (27/11). Apesar do susto, ninguém se feriu. Os ventos foram tão intensos que arrancaram a árvore pela raiz.

Na manhã desta sexta-feira (28/11), a Novacap retirou os galhos e tronco da árvore. O local foi interditado para o trabalho.













Em nota, a Novacap informou sobre o impacto da queda da árvore. "Informamos que a espécie que caiu foi um Angico de aproximadamente 20 a 25 m. Com a queda houve o comprometimento de uma Sibipiruna e um Flamboyant". A companhia também afirmou que a viabilidade de plantar outra árvore será avaliada e, assim que for permitido, o local será integrado ao programa de plantios.