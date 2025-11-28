InícioCidades DF
Queda de árvore

Árvore de 25 metros cai na Asa Sul e afeta outras duas espécies

A árvore caiu devido aos fortes ventos e das chuvas da última quinta-feira (27/11). Na manhã desta sexta (28/11), equipes da Novacap realizaram a retirada do tronco e dos galhos

A árvore com 25 metros de comprimento cai devido aos fortes ventos na Asa Sul - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)
Uma árvore de grande porte caiu na altura da 206 Sul, próximo ao Eixinho, por causa das fortes chuvas de quinta-feira (27/11). Apesar do susto, ninguém se feriu. Os ventos foram tão intensos que arrancaram a árvore pela raiz. 

Na manhã desta sexta-feira (28/11), a Novacap retirou os galhos e tronco da árvore. O local foi interditado para o trabalho. Veja as fotos do momento da retirada:

  • O serviço de retirada foi realizado na manhã desta sexta-feira
  • Um equipe terceirizada foi contratada para realizar o serviço
  • A árvore foi arrancada pelas raízes
  • A árvore com 25 metros de comprimento cai devido aos fortes ventos na Asa Sul
Em nota, a Novacap informou sobre o impacto da queda da árvore. "Informamos que a espécie que caiu foi um Angico de aproximadamente 20 a 25 m. Com a queda houve o comprometimento de uma Sibipiruna e um Flamboyant".  A companhia também afirmou que a viabilidade de plantar outra árvore será avaliada e, assim que for permitido, o local será integrado ao programa de plantios.

postado em 28/11/2025 21:24
