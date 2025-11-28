Jornalista do Correio é homenageada pelo Sinpol-DF por contribuição à segurança pública

O Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF) realizou, nesta sexta-feira (28/11), no auditório Valderia da Silva Barbosa, no Complexo da Polícia Civil do DF, a Solenidade da Medalha Sinpol – Mérito Policial Civil, em comemoração aos 37 anos da entidade. O evento reuniu autoridades, representantes da segurança pública e profissionais homenageados por suas contribuições para o fortalecimento institucional da Polícia Civil.
Entre os cinco profissionais de imprensa reconhecidos pelo trabalho dedicado ao tema, a repórter Mila Ferreira, do Correio Braziliense, recebeu a honraria por sua cobertura ética, responsável e comprometida com o interesse público ao longo de 2025. Segundo o Sinpol-DF, os agraciados tiveram responsabilidade na difusão de informações qualificadas e na construção de um diálogo transparente com a sociedade.
Durante o evento, o presidente do Sinpol-DF, Enoque Venancio, ressaltou que a homenagem representa o reconhecimento ao trabalho diário de profissionais que atuam pelo fortalecimento e pela valorização dos policiais civis do DF.
A solenidade também entregou a Medalha Sinpol de Mérito Coletivo aos policiais civis do Plantão BRAVO e da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO), da 14ª Delegacia de Polícia. A equipe foi responsável por prestar socorro a uma vítima gravemente ferida por esfaqueamento no pescoço e, posteriormente, efetuar a prisão dos autores, concluindo com excelência o ciclo investigativo.
A cerimônia contou com a presença do delegado-geral adjunto da PCDF, Saulo Ribeiro Lopes; do secretário-executivo do Esporte do DF, Mateus Celestino Bahia; da assessora parlamentar de Segurança Pública da senadora Leila Barros, Márcia Alencar; e André Rizzo, chefe de gabinete do deputado distrital e presidente da CLDF, Wellington Luiz.
