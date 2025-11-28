Trabalhador morto após explosão em ministério era líder de jovens em igreja

O funcionário terceirizado da CEB Ipês morto ao sofrer queimaduras após a explosão do quadro de comando da subestação do Ministério de Igualdade Racial foi homenageado nas redes sociais por parte dos membros da igreja evangélica que frequentava. Raimundo Nonato do Nascimento Chaves estava internado desde o dia do acidente, na terça-feira (25/11), e morreu nesta sexta-feira (28/11).

Ele morava em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF, e frequentava os cultos da Assembleia de Deus de Águas Lindas (ADEALOJ2). Em mensagem escrita pelos pastores Renan Menezes e Jaqueliny Silva, o trabalhador foi descrito como "servo fiel do Senhor" e "dedicado à obra".

Na congregação, Raimundo liderava o grupo de jovens. "[...] Esposo amoroso e pai exemplar, ele nos deixa um legado inesquecível de fé, amor, bondade, alegria e compromisso com o Reino", diz a mensagem.

"Como seres humanos, sentimos a dor da separação e a saudade que aperta o peito. Porém, encontramos consolo na certeza de que ele descansa nos braços do Pai, e de que um dia voltaremos a nos reencontrar na glória de Deus."

Acidente

No dia da explosão, que deixou 27 feridos, Raimundo fazia a manutenção no local. O acidente provocou grande quantidade de fumaça e o ministério teve que ser evacuado às pessoas.

Na ocasião, a CEB Ipês afirmou que o funcionário usava uniforme antichamas e todos os EPIs recomendados. “A CEB IPês acompanha de perto a situação do prestador de serviço e ressalta que a subestação está com a situação totalmente controlada”, concluiu.

Em nota, a CEB Ipês lamentou o falecimento do colaborador, que trabalhava na empresa Diamante Engenharia. "A CEB IPes se solidariza com os familiares, amigos e colegas neste momento de dor, expressando sinceros sentimentos pela perda", informou.

A companhia afirmou, ainda, que adota padrões rigorosos de segurança e exige que todos os equipamentos e procedimentos de proteção aos trabalhadores sejam cumpridos. Concluiu informando que acompanha as apurações conduzidas sobre o ocorrido.