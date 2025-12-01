Lula autoriza reajuste e nomeação de 2 mil policiais no DF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, nesta segunda-feira (1º/12), o Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) nº 31/2025, que autoriza a nomeação de 2.073 profissionais da segurança pública do Distrito Federal e concede reajustes salariais que podem chegar a 28,40%. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na tarde de hoje e encerra uma demanda apresentada pelo Governo do DF há quase um ano.

Com a aprovação, ficam liberadas a nomeação de 700 policiais civis, 1.284 policiais militares e 89 bombeiros militares. A medida reforça os quadros das corporações em um momento de pressão por melhorias na infraestrutura e no contingente das forças de segurança da capital federal.

Como as forças de segurança do Distrito Federal são financiadas pela União por meio do Fundo Constitucional do DF, qualquer reajuste depende de aval conjunto do GDF, do governo federal e do Congresso Nacional. O pedido de recomposição salarial havia sido encaminhado pelo Executivo local há 10 meses, mas só agora recebeu autorização definitiva.



Para policiais e bombeiros militares, o acordo prevê reajustes gradativos, com percentuais que vão de 19,60% a 28,40%, pagos em duas parcelas. Já para os servidores da Polícia Civil do DF (PCDF), o aumento máximo será de 27,27%. Ao término da implementação, em janeiro de 2026, o salário de delegados e peritos da classe especial chegará a R$ 38.872,66.

Paridade com a PF negada

A PCDF defendia a equiparação completa com os salários da Polícia Federal, reivindicação histórica da categoria. O governo federal, porém, rejeitou a paridade integral. Mesmo assim, garantiu um reajuste próximo ao solicitado, que pode alcançar 28,40% em algumas carreiras da corporação.

A nomeação dos novos profissionais é considerada essencial por entidades da segurança pública, que apontam defasagem nos quadros e aumento da demanda operacional. Para o GDF, a medida representa alívio após meses de negociação com Brasília.

Com a sanção de Lula, o Distrito Federal deve iniciar nos próximos meses os trâmites de nomeação e organização orçamentária para implementar os reajustes, que serão totalmente custeados pelo Fundo Constitucional — mecanismo criado para garantir a manutenção das forças de segurança, saúde e educação da capital federal.

A expectativa é que a recomposição salarial ajude a reduzir a evasão de profissionais e contribua para melhorar indicadores de segurança em Brasília, que nos últimos anos enfrenta pressão por respostas mais rápidas e efetivas diante do crescimento populacional e da complexidade dos serviços prestados pelas corporações.