Messias intensifica busca por líderes do União e PSD para reduzir tensão no Senado

O advogado-geral da União, Jorge Messias, intensificou nesta semana a articulação com dirigentes do União Brasil e do PSD na tentativa de distensionar o clima no Senado antes de sua sabatina. A movimentação ocorre em meio ao desconforto que tomou conta da Casa após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva optar por seu nome para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), decisão que contrariou expectativas de parte do Legislativo.
O União Brasil, partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP), e o PSD, maior bancada da Casa e a sigla de Rodrigo Pacheco (MG), estão no centro da estratégia de Messias. Segundo aliados, o indicado ao Supremo tenta reconstruir pontes com ambas as siglas, consideradas fundamentais para garantir um ambiente menos hostil durante a avaliação do seu nome pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
Fontes ligadas ao líder do União Brasil, Efraim Filho (PB), confirmaram ao Correio que Messias fez contato telefônico com o gabinete dele, mas ainda não há uma reunião agendada. No PSD, o diálogo avançou um pouco mais: o líder da bancada, senador Omar Aziz (AM), afirmou que deve recebê-lo amanhã (2). “Ele pediu para conversar comigo. Primeiro vou ouvir, depois posso ter uma posição”, disse Aziz, ao reiterar que mantém boa relação tanto com Messias quanto com Pacheco.
Questionado sobre a possibilidade de atuar para facilitar a aprovação do indicado, o senador evitou antecipar movimentos. “Não tenho nada contra ninguém. Vou conversar com ele amanhã”, resumiu. Aziz também minimizou qualquer desconforto interno, ponderando que a escolha para o STF é uma atribuição exclusiva do presidente da República.
Apesar das investidas de Messias, a temperatura política segue elevada. No domingo (30/11), Alcolumbre divulgou nota oficial cobrando respeito do Palácio do Planalto ao Senado Federal, em sinal claro de insatisfação com o processo que levou ao anúncio da indicação. O gesto reforçou a percepção de que a sabatina poderá se tornar um teste importante da relação entre Executivo e Legislativo.
Com a agenda de encontros em construção, Messias tenta demonstrar disposição ao diálogo num momento em que sua confirmação no Supremo depende, mais do que nunca, de rearranjos políticos delicados. A expectativa é de que as conversas desta semana definam o tom da sabatina marcada para quarta-feira (10), ainda cercada por incertezas.
