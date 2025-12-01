Messias intensifica busca por líderes do União e PSD para reduzir tensão no Senado

A expectativa é de que as conversas desta semana definam o tom da sabatina de Messias marcada para quarta-feira (10/12), ainda cercada por incertezas - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

O advogado-geral da União, Jorge Messias, intensificou nesta semana a articulação com dirigentes do União Brasil e do PSD na tentativa de distensionar o clima no Senado antes de sua sabatina. A movimentação ocorre em meio ao desconforto que tomou conta da Casa após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva optar por seu nome para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), decisão que contrariou expectativas de parte do Legislativo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O União Brasil, partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP), e o PSD, maior bancada da Casa e a sigla de Rodrigo Pacheco (MG), estão no centro da estratégia de Messias. Segundo aliados, o indicado ao Supremo tenta reconstruir pontes com ambas as siglas, consideradas fundamentais para garantir um ambiente menos hostil durante a avaliação do seu nome pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Leia também: Dino diz que não comentará indicação de Messias ao STF antes de decisão do Senado

Fontes ligadas ao líder do União Brasil, Efraim Filho (PB), confirmaram ao Correio que Messias fez contato telefônico com o gabinete dele, mas ainda não há uma reunião agendada. No PSD, o diálogo avançou um pouco mais: o líder da bancada, senador Omar Aziz (AM), afirmou que deve recebê-lo amanhã (2). “Ele pediu para conversar comigo. Primeiro vou ouvir, depois posso ter uma posição”, disse Aziz, ao reiterar que mantém boa relação tanto com Messias quanto com Pacheco.

Questionado sobre a possibilidade de atuar para facilitar a aprovação do indicado, o senador evitou antecipar movimentos. “Não tenho nada contra ninguém. Vou conversar com ele amanhã”, resumiu. Aziz também minimizou qualquer desconforto interno, ponderando que a escolha para o STF é uma atribuição exclusiva do presidente da República.

Leia também: Silveira defende fortalecimento policial e aposta em consenso para sabatina de Messias

Apesar das investidas de Messias, a temperatura política segue elevada. No domingo (30/11), Alcolumbre divulgou nota oficial cobrando respeito do Palácio do Planalto ao Senado Federal, em sinal claro de insatisfação com o processo que levou ao anúncio da indicação. O gesto reforçou a percepção de que a sabatina poderá se tornar um teste importante da relação entre Executivo e Legislativo.

Com a agenda de encontros em construção, Messias tenta demonstrar disposição ao diálogo num momento em que sua confirmação no Supremo depende, mais do que nunca, de rearranjos políticos delicados. A expectativa é de que as conversas desta semana definam o tom da sabatina marcada para quarta-feira (10), ainda cercada por incertezas.

Saiba Mais Mundo A corrida contra o tempo para descobrir espécies da Amazônia antes que desapareçam

A corrida contra o tempo para descobrir espécies da Amazônia antes que desapareçam Política Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro criticam Michelle: "Autoritária"

Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro criticam Michelle: "Autoritária" Flipar Entenda os símbolos do Budismo: filosofia que conquistou milhões pelo mundo

Entenda os símbolos do Budismo: filosofia que conquistou milhões pelo mundo Ensino superior Bebê reborn e Labubu aparecem em tema de redação de vestibular

Bebê reborn e Labubu aparecem em tema de redação de vestibular Política Dino diz que não comentará indicação de Messias ao STF antes de decisão do Senado

Dino diz que não comentará indicação de Messias ao STF antes de decisão do Senado Revista do Correio Novidades da semana: lançamentos da Netflix, Disney+ e Prime Video entre 1 e 7 de dezembro

