Sesi Lab recebe exposição sobre a história da luta contra a Aids no Brasil

O Sesi Lab recebe, a partir desta terça–feira (2/12), a exposição 40 Anos da História da Resposta Brasileira à Aids, que destaca os marcos científicos, de políticas públicas e da mobilização social no enfrentamento ao HIV. A instalação permanecerá no Sesi até 30 de janeiro, mas nesta semana, de 2 a 7 de dezembro, o museu conta com programação especial de debates, peças teatrais e filmes sobre o combate ao vírus, com entrada gratuita. As inscrições e o calendário completo das atividades podem ser conferidos por meio do site.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Rodoviária do Plano Piloto recebe ação de enfrentamento ao assédio no DF



Os visitantes vão percorrer quatro eixos essenciais para entender o tema da resistência à Aids — história do combate ao HIV no país, com quatro décadas de campanhas do SUS; avanços tecnológicos dos tratamentos, com uma mostra física das medicações utilizadas; conquistas da população brasileira, com dados que mostram o avanço nacional na prevenção; e atividades culturais que ocorrem até 7 de dezembro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre os destaques, estão os totens da exposição, que exibem vídeos de relatos pessoais sobre o combate ao HIV, enviados por meio do Museu da Pessoa. A coleção reúne ativistas, cientistas e gestores, todos em apoio ao fim do preconceito dos soropositivos, os relatos podem ser conferidos por meio do link.

Confira a programação:

2/12

10h30 - Do teste laboratorial ao autoteste: 40 anos de avanços no diagnóstico da infecção pelo HIV - Convidados(as): Alana Souza de Araújo, Moyra Machado Portilho, Rafael Chitolina, Vinicius da Motta de Mello

3/12

14h - Do AZT ao comprimido único: da descoberta do HIV ao conceito indetectável igual a intransmissível - Convidados(as): Veriano Terto Jr, Nair Brito e Beatriz Grinsztejn

15h30 - Roda de conversa: Aids, HIV e arte - Convidados(as): Adriana Bertini, Christus Nóbrega e Micaela Cyrino

4/12



9h - Vozes, lutas e conquistas: a sociedade civil na resposta à aids - Convidados(as): Adriano Caetano - Programa Brasil Saudável/MS; Bruna Ravena – Fonatrans; Bruno Kauss – Unaids; Jaciara Pereira – RNP+ Brasil;Jair Brandão – Dathi/SVSA/MS; Jean Vinicius – Coletivo LGBT (MNU); Wendel Alencar – Dathi/CGHV/SVSA/MS

14h - Uma geração livre do HIV, uma vitória brasileira - Convidados(as): Juliana Moreno, Adson Belém, Silvia Aloia, Kelly Aparecida Palma Alves



5/12



10h30 - Iniquidades na resposta ao HIV, um olhar a partir dos determinantes sociais - Convidados(as): Alexandre Grangeiro, Ana Roberta Pati Pascom e Patricia Sanine

14h - Da camisa de vênus à PrEP: 40 anos de inovação na prevenção do HIV - Convidados(as): Alexandre Grangeiro, Mikaella Reis e Vera Paiva

15h30 - Brasil e o SUS como referências internacionais na resposta à aids - Convidados(as): José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde; Mariângela Simão, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente/MS; Igor Barbosa, chefe da Divisão de Saúde Global/MRE; Marise Ribeiro, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais/MS; Ruy Carlos Pereira, embaixador, Diretor da Agência Brasileira de Cooperação/MRE; Emmanuel Lenain, embaixador da França no Brasil; Andrea Boccardi Vidarte, representante do Unaids no Brasil; Nísia Trindade, ex-ministra da Saúde e membra do Conselho Global sobre Desigualdades, Aids e Pandemias

6/12



10h - Cinema Mostra Aids

10h - Oficina de bordado: Histórias da Aids

14h - HIV na literatura e nas artes - Convidados: Marcelo Henrique Silva e Fabio Redkowiez

17h - Peça teatral: O rapaz da rabeca e a moça Rebeca

7/12