Rodoviária do Plano Piloto recebe ação de enfrentamento ao assédio no DF

A Rodoviária do Plano Piloto está com a iniciativa Tenda Lilás, do Ministério das Mulheres, que integra a campanha nacional batizada de 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e do Racismo contra as Mulheres. A ação conta com atendimentos, oficinas, sessões de conversa e atividades culturais até esta quinta-feira (4/12), das 5h às 19h.

A Secretaria da Mulher (SMDF) participa do evento com equipes técnicas, distribuição de materiais informativos e acolhimento ao público, reforçando os canais de denúncia e orientações de prevenção. A estrutura da Tenda Lilás funciona como um ponto de referência contra a violência, com foco especial no combate à importunação sexual dentro do transporte público.

O evento também marca o Dia M: Mulheres, Mobilidade e Mais Respeito, sendo dedicado exclusivamente ao enfrentamento do assédio e da importunação sexual em ônibus, metrôs e demais modais utilizados pela população. A Rodoviária do Plano Piloto se torna ponto estratégico para iniciativas de sensibilização e prevenção, ampliando o alcance das mensagens da campanha e garantindo que mais mulheres conheçam seus direitos e os canais de denúncia.

Giselle Ferreira, secretária da Mulher, lembrou que o enfrentamento ao assédio exige presença constante do poder público nos espaços de grande circulação. “O assédio acontece todos os dias e nos mais diversos locais. Estar aqui, no coração da cidade, significa chegar onde as mulheres estão. A Tenda Lilás é mais um passo para garantir informação, proteção e a mensagem clara de que o DF não tolera qualquer forma de violência”, diz a titular da pasta.