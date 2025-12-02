Associação Being Tao e o mestre Woo realizam confraternização de Natal

A Associação Being Tao e o Mestre Woo realizam, no próximo domingo, 7 de dezembro, uma confraternização de Natal aberta ao público, na Escola de Ensino Fundamental da EQN 104 Norte. O evento promete integrar momentos culturais, práticas corporais e um encontro comunitário voltado ao espírito natalino.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A programação inicia às 9h, com apresentações de Tai Chi Leque, além de recitais de poesias e músicas, oferecendo aos participantes uma manhã de leveza, arte e bem-estar. As atividades seguem até as 10h.
Logo após, das 10h às 12h30, ocorre o brunch comunitário colaborativo, momento em que os participantes são convidados a compartilhar alimentos, bebidas e convívio. A organização pde que cada pessoa leve comida, bebida, além de talheres, copos e pratos, contribuindo para um ambiente coletivo sustentável e acolhedor.
Segundo os organizadores, a confraternização busca fortalecer laços e promover valores de fraternidade, saúde e paz, em sintonia com o espírito natalino. Vale lembrar que o evento é gratuito e aberto a todos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Diddy diz que Netflix 'roubou' imagens para novo documentário
- Diversão e Arte Wagner Moura é eleito melhor ator pela associação de críticos de Nova York
- Diversão e Arte No Cristo Redentor, Rosalía corta músicas sobre sexo e deixa "Berghain" de fora
- Diversão e Arte Sobradinho 2 recebe festival gratuito voltado para público infantil
- Diversão e Arte Artista brasiliense Diogo Leon Xavier lança single 'Amor é revolução'
- Diversão e Arte Dia do Samba: a história que nasceu marginalizada e virou símbolo central do Brasil