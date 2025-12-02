Associação Being Tao e o mestre Woo realizam confraternização de Natal

A Associação Being Tao e o Mestre Woo realizam, no próximo domingo, 7 de dezembro, uma confraternização de Natal aberta ao público, na Escola de Ensino Fundamental da EQN 104 Norte. O evento promete integrar momentos culturais, práticas corporais e um encontro comunitário voltado ao espírito natalino.

A programação inicia às 9h, com apresentações de Tai Chi Leque, além de recitais de poesias e músicas, oferecendo aos participantes uma manhã de leveza, arte e bem-estar. As atividades seguem até as 10h.

Logo após, das 10h às 12h30, ocorre o brunch comunitário colaborativo, momento em que os participantes são convidados a compartilhar alimentos, bebidas e convívio. A organização pde que cada pessoa leve comida, bebida, além de talheres, copos e pratos, contribuindo para um ambiente coletivo sustentável e acolhedor.

Segundo os organizadores, a confraternização busca fortalecer laços e promover valores de fraternidade, saúde e paz, em sintonia com o espírito natalino. Vale lembrar que o evento é gratuito e aberto a todos.