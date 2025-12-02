InícioCidades DF
PL que regulamenta exercício da enfermagem estética no DF é aprovado

A proposição define "enfermagem estética" como "a área da enfermagem dedicada à realização de procedimentos estéticos que visam ao bem-estar, saúde e qualidade de vida dos indivíduos

Aplicação de botox - (crédito: Monique Renne/Esp.CB/D.A.Press)

Foi aprovado, nesta terça-feira (2/12), o projeto de lei que regulamenta o exercício da enfermagem estética no DF. O PL é de autoria da deputada Dayse Amarilio (PSB).

A proposição define “enfermagem estética” como “a área da enfermagem dedicada à realização de procedimentos estéticos que visam ao bem-estar, saúde e qualidade de vida dos indivíduos, respeitando sempre as condições técnicas e científicas necessárias para garantir a segurança dos pacientes”.

O texto delimita as competências dos enfermeiros estetas, condicionando o exercício da atividade à comprovação de habilitação profissional e à conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em estética, de acordo com a legislação estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC), e conforme resolução específica do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

O projeto trata, também, dos requisitos sanitários para a segurança dos pacientes, a exemplo do uso de materiais e equipamentos aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da necessidade de ambiente adequado.

Por Darcianne Diogo
postado em 02/12/2025 23:30
