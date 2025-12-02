Correio vence Prêmio ABDE de Jornalismo na categoria Texto Regional

A coordenadora da editoria de Cidades do Correio, Adriana Bernardes, recebeu o Prêmio ABDE de Jornalismo - (crédito: Divulgação)

O Correio Braziliense levou, na noite desta terça-feira (2/12), o troféu na segunda colocação na categoria Texto Regional da 2ª edição do Prêmio ABDE de Jornalismo, promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento. A cerimônia de entrega do Prêmio ABDE de Jornalismo ocorreu no SESI-LAB, em Brasília.

Publicada em 30 de setembro, no site do Correio, a matéria premiada "Impulsionando o desenvolvimento: como programas de fomento alavancam o agronegócio no Brasil e transformam vidas", foi escrita por Adriana Bernardes, coordenadora da editoria de Cidades, e Mariana Niederauer, editora do CB Online, com foto de capa de Minervino Júnior.

A equipe buscou dados técnicos e encontrou, no meio do caminho, gente comum que carrega no corpo a memória do esforço e, agora, a surpresa de prosperar. O prêmio, promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), em parceria com a Finep, reconhece reportagens que mostram como o Sistema Nacional de Fomento (SNF) atua no crescimento econômico, social e ambientalmente sustentável do país. Nesta edição, o tema central foi "O Sistema Nacional de Fomento no financiamento ao desenvolvimento regional sustentável", com foco em iniciativas que estimulam a economia local, da infraestrutura ao agronegócio. Em destaque, 258 trabalhos de 23 estados foram inscritos.