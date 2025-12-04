Novela, cinema e câmbio: confira os 10 assuntos mais pesquisados no DF

"Quem matou Odete Roitman" lidera as buscas dos brasilienses no Google em 2025 - (crédito: Globo/ Beatriz Damy )

"Quem matou Odete Roitman?", essa foi a pergunta mais pesquisada pelos brasilienses em 2025. Segundo dados do Google referentes ao período de 1º de janeiro a 24 de novembro, o Distrito Federal registrou um top 10 de buscas que mistura temas como nostalgia, questões religiosas e políticas e cultura pop, além de dúvidas sobre onde assistir filmes e séries que bombaram nas plataformas digitais.

O levantamento mostra que, além de obras audiovisuais, os moradores do quadradinho também recorreram ao buscador para entender conceitos como "anistia" e "metanol". Outro tema muito comentado no noticiário global sobre a transição do papado, levou os internautas a pesquisarem "quem é o novo Papa". Questões econômicas e influenciadores digitais também apareceram na lista.

Confira o top 10 de buscas no DF:

1. “Quem matou Odete Roitman” - Famoso bordão da novela Vale Tudo, transmitido inicialmente em 1988 pela TV Globo, teve estreia da nova versão neste ano, reacendendo o desfecho icônico da história;

2. “Ainda Estou Aqui onde assistir” - Filme brasileiro dirigido por Walter Salles em 2024, e ganhador de Melhor Filme Internacional no Oscar;

3. “Metanol o que é” - Entrou nas pesquisas após serem registrados casos de intoxicação em bebidas alcoólicas adulteradas. 16 mortes foram confirmadas, mas no balanço total, 62 pessoas foram intoxicadas no Brasil.

4. “Quem é o novo Papa” - Com a morte do papa Francisco em 21 de abril deste ano, houve a sucessão papal feita por meio de um conclave no Vaticano



5. “Anora onde assistir” - Filme ganhador do Palma de Ouro 2024, prêmio do Festival de Cannes, e do Oscar 2025;

6. “O que é anistia” - Tema político de debate nacional, após oposição solicitar PL da Anistia, que "perdoa" crimes ou infrações cometidos em contexto político;



7. “Quanto vale 1 bitcoin em dólar” - É uma criptomoeda digital e virtual que utiliza a criptografia para garantir a segurança das transações;

8. “Beleza Fatal onde assistir” - Telenovela lançada na plataforma Max, com 40 episódios no total;

9. “Quem é Felca” - Em agosto, o influenciador digital publicou um vídeo chamado "adultização", no qual denunciou a exploração e sexualização precoce de crianças e adolescentes nas redes sociais. Tema chegou ao Congresso;



10. “Heated Rivalry onde assistir” - Série de romance esportivo entre jogadores de hóquei no gelo.