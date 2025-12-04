Codese e GDF realizam 6ª reunião de Governança com foco no futuro do DF

CODESE e GDF realizam 6ª reunião de Governança com foco no futuro de Brasília - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press)

O Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese) e o GDF realizaram, nesta quinta-feira (4/12), a 6ª Reunião de Governança, no auditório do Sinduscon-DF. O encontro foi realizado com objetivo da implementação do plano de longo prazo “O DF que a gente quer em 2040”.

O plano, lançado em 2022 pela sociedade civil organizada, propõe 210 metas de desenvolvimento, das quais 92% foram acatadas pelo GDF para a gestão 2023-2026. A reunião de governança teve como objetivo apresentar o andamento dessas ações em áreas prioritárias como Saúde, Educação, Segurança Pública, Mobilidade, Economia, Sustentabilidade e Inovação, além de reforçar o modelo de governança participativa e colaborativa no DF.

Acompanhamento

Para garantir a transparência e o engajamento social, o acompanhamento das metas é feito em tempo real por meio da plataforma digital que leva o nome do programa, lançada em dezembro de 2024 e acessível ao público. Durante a reunião, também foram apresentados os resultados das Câmaras Técnicas do CODESE-DF, que atuam em temas como sustentabilidade, tecnologia, cidadania, economia criativa e urbanismo.

O secretário de Governo do DF, José Humberto Pires, destacou as melhorias em diversas áreas como saúde, segurança, educação, desenvolvimento social, mobilidade e infraestrutura.

O chefe da pasta do governo afirmou que as medidas tem sido feitas para tornar a capital uma referência nacional. “Nós queremos que Brasília seja de fato uma referência no Brasil de uma cidade que se organizou, que tem uma gestão pública competente, que tem uma sociedade envolvida e que a gente possa ser para o Brasil uma caixa de ressonância de boas práticas. Esse é o nosso objetivo.

O presidente do CODESE-DF, Dionyzio Antônio Martins Klavdianos, ressaltou a importância da reunião. “Estou muito feliz por termos essa plataforma em mãos. Será um espaço para atualizar dados, fazer análises e desenvolver um ótimo trabalho. Muito do sucesso e da efetividade vem dessa parceria com o governo”, destacou.

O presidente do Sinduscon-DF, anfitrião do evento, Adalberto Valadão Júnior elogiou o papel da Codese em pautar o desenvolvimento de longo prazo do DF. “É fundamental mostrar que sociedade civil organizada precisa e o potencial presente nessa cidade”, ressaltou.

Sobre o CODESE-DF

O Codese-DF é uma iniciativa da sociedade civil organizada que tem como missão contribuir para o desenvolvimento sustentável e estratégico do Distrito Federal, por meio de um modelo de governança colaborativa que une poder público, setor privado e sociedade em um esforço conjunto para transformar Brasília em um exemplo de gestão e inovação.