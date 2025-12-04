"96 milhões de brasileiros nunca foram ao dermatologista", afirma presidente da SBD

O câncer de pele e o Dezembro Laranja foram os principais temas do programa CB.Saúde — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — desta quinta-feira (4/12). O presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Carlos Barcaui, destaca que 96 milhões de brasileiros nunca se consultaram com dermatologistas. Às jornalistas Sibele Negromonte e Adriana Bernardes, ele explicou a importância da conscientização nessa área para um país tropical como o Brasil.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o câncer de pele representa 33% de todos os diagnósticos de câncer registrados no país. Por conta dessa quantidade, ainda em 1999, a campanha Dezembro Laranja foi criada para conscientizar a população sobre a doença, é o que explica Carlos Barcaui. Ele ainda comenta que anos após a discussão, a campanha foi atualizada. “Em 2014, resolvemos fazer um mês inteiro de conscientização. Esse processo ainda está em evolução. Ainda ontem (3/12), estivemos na Câmara dos Deputados para sugerir que o Dezembro Laranja seja durante o ano inteiro”, afirmou.

O seminário tratou sobre a implementação de normas para reduzir o número de casos da doença. Uma das leis apresentadas foi a de número 14.758/2023, que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) no Sistema Único de Saúde (SUS). Para a SBD, é preciso regulamentação para permitir que o país consiga reduzir a incidência e a mortalidade por câncer de forma efetiva.

O médico também ressaltou que grande parte dos brasileiros nunca teve acesso ao dermatologista. “Fizemos uma pesquisa com o Datafolha que revelou que 96 milhões de brasileiros nunca se consultaram com dermatologistas”, relatou. Além disso, ele também abordou a necessidade do cuidado para quem trabalha diretamente sob o sol. “Essas pessoas deveriam se proteger durante o ano inteiro e ter até algum tipo de subsídio para conseguirem se proteger melhor”, afirmou.

Barcaui afirma que as pessoas também devem se atentar à aplicação do protetor solar de forma adequada. “É importante aplicar, pelo menos, meia hora antes da exposição, e reaplicar se houver atividades com muito suor ou se entrar na piscina, por exemplo. Não adianta aplicar o filtro solar e acreditar que está com uma barreira interminável”, ressaltou.

Assista à entrevista completa: