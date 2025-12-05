GDF vai acolher pessoas em situação de rua no fim de semana

A secretaria DF Legal fará o desmonte das estruturas das pessoas em situação de rua e o transporte dos pertences ao local indicado pelo ocupante. Em último caso, o governo levará os objetos pessoais ao depósito da pasta, no SIA Trecho 04, Lotes 1380/1420, para retirada em até 60 dias, sem qualquer custo para o responsável. As pessoas em situação de rua também serão encaminhadas para atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Social.
O Governo do Distrito Federal (GDF) vai oferecer acolhimento e assistência social a pessoas que estão instaladas em 10 endereços no Plano Piloto. A ação está prevista para começar às 9h deste sábado (6/12), e tem coordenação da Casa Civil, junto com sete secretarias.
Além das secretarias, outros órgãos vão participar, como o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e o Conselho Tutelar.
No decorrer de toda a semana, as secretarias também farão abordagens sociais e atendimentos prévios nos locais, mapeando o público que será atendido e suas demandas.
Veja abaixo os pontos de ação desse fim de semana:
1. Torre de TV
2. Centro Pop 903 Sul
3. Eixo Rodoviário Sul, altura da 107/108
4. 302 Sul
5. Entre 607 e SES Quadra 809, em frente à embaixada da Bélgica
6. 601 Norte
7. SGAN 611, L3 Norte
8. SQN 314
9. SQN 416
10. Quadras 708 a 716 da Asa Norte
