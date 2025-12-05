GDF vai acolher pessoas em situação de rua no fim de semana

DF Legal em operação com pessoas em situação de rua em Ceilândia, no mês de outubro - (crédito: Divulgação)

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai oferecer acolhimento e assistência social a pessoas que estão instaladas em 10 endereços no Plano Piloto. A ação está prevista para começar às 9h deste sábado (6/12), e tem coordenação da Casa Civil, junto com sete secretarias.

Além das secretarias, outros órgãos vão participar, como o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e o Conselho Tutelar.