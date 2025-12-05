InícioCidades DF
GDF vai acolher pessoas em situação de rua no fim de semana

Ação está prevista para começar às 9h deste sábado (6/12) e vai passar por 10 pontos do Plano Piloto

DF Legal em operação com pessoas em situação de rua em Ceilândia, no mês de outubro
DF Legal em operação com pessoas em situação de rua em Ceilândia, no mês de outubro

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai oferecer acolhimento e assistência social a pessoas que estão instaladas em 10 endereços no Plano Piloto. A ação está prevista para começar às 9h deste sábado (6/12), e tem coordenação da Casa Civil, junto com sete secretarias. 

Além das secretarias, outros órgãos vão participar, como o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e o Conselho Tutelar.

A secretaria DF Legal fará o desmonte das estruturas das pessoas em situação de rua e o transporte dos pertences ao local indicado pelo ocupante. Em último caso, o governo levará os objetos pessoais ao depósito da pasta, no SIA Trecho 04, Lotes 1380/1420, para retirada em até 60 dias, sem qualquer custo para o responsável. As pessoas em situação de rua também serão encaminhadas para atendimento da Secretaria de Desenvolvimento Social.

No decorrer de toda a semana, as secretarias também farão abordagens sociais e atendimentos prévios nos locais, mapeando o público que será atendido e suas demandas.

Veja abaixo os pontos de ação desse fim de semana:

1. Torre de TV
2. Centro Pop 903 Sul
3. Eixo Rodoviário Sul, altura da 107/108
4. 302 Sul
5. Entre 607 e SES Quadra 809, em frente à embaixada da Bélgica
6. 601 Norte
7. SGAN 611, L3 Norte
8. SQN 314
9. SQN 416
10. Quadras 708 a 716 da Asa Norte

