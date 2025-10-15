DF Legal realiza acolhimento à população em situação de rua em Ceilândia

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretária DF Legal, realiza uma operação de acolhimento e assistência social a pessoas em situação de rua que estão instaladas em oito endereços de Ceilândia. Os acolhidos terão acesso a diversos serviços de saúde, educação e assistência social, além de orientações sobre cuidados com animais domésticos e benefícios como deslocamento interestadual. A ação começou às 9h desta quarta-feira (15/10) e tem previsão de encerrar no final do dia.

Além dessa medidas, será oferecido um auxílio excepcional de R$ 600 para aqueles sem condições de pagar aluguel. Vagas em abrigos, programas de qualificação profissional, como o RenovaDF, e o cadastro para unidades habitacionais também estarão disponíveis.

Pontos de ação em Ceilândia

• Extensão da QNN 11

• EQNN 1/3, em frente ao Bloco D

• EQNN 03, Conjunto MNOP 51, Ceilândia Norte

• QNN 3/5, Bloco C, Ceilândia Norte

• QNN 3/5, Ceilândia Norte

• QNN 13

• CNM 1, nos fundos do Restaurante Comunitário

• Avenida Hélio Prates, canteiro central em frente ao Corpo de Bombeiros

Após o atendimento, a DF Legal fará o desmonte das estruturas das pessoas em situação de rua e o transporte dos pertences ao local regular indicado pelo ocupante. Em último caso, o governo levará os objetos pessoais ao depósito da pasta, no SIA Trecho 04, Lotes 1380/1420, para retirada em até 60 dias, sem qualquer custo para o responsável.

Coordenada pela Casa Civil, a ação envolve as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), de Saúde (SES-DF), de Educação (SEEDF), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), de Segurança Pública (SSP-DF), de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), além do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), da Novacap, da Codhab, do Detran-DF, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e do Conselho Tutelar.

Ao longo da semana, as secretarias realizaram abordagens sociais e atendimentos prévios nos locais, mapeando o público que será atendido e suas demandas. Os dados sobre a quantidade de pessoas acolhidas e estruturas derrubadas serão divulgados ao final da operação.

