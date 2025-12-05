"Justin Bieber indiano": homem mais bonito da Índia se casa com prima

As solteiras indianas estão desoladas. O homem considerado o mais bonito da Índia, Suraj Chavan, se casou com a prima Sanjana Gophane encerrando oficialmente a disputa pelo seu coração. A cerimônia ocorreu no sábado passado (29/11). O galã compartilhou fotos do casamento nas redes sociais, mostrando que agora o posto de solteiro mais cobiçado do país ficou oficialmente vago.
O casal seguiu tradições hindus durante a cerimônia. Suraj usou trajes étnicos, enquanto Sanjana vestiu um sari navari, complementado por joias douradas e um penteado decorado com rosas vermelhas. Nas imagens publicadas, o noivo aparece visivelmente emocionado ao lado da noiva.
Após a cerimônia, Suraj e Sanjana visitaram um templo para receber bênçãos, momento que rapidamente viralizou na internet. “Fiz da mesma mulher que estava na minha mente, um casamento amoroso e com sucesso”, escreveu Suraj em seu Instagram.
Conhecido como o “Justin Bieber indiano”, Suraj Chavan conquistou notoriedade nas redes sociais pelo carisma e pelos vídeos bem-humorados, além de participar de programas de TV, filmes e projetos especiais. A ascensão de Suraj ganhou força em 2024, quando venceu a quinta temporada do Big Boss Marathi, versão regional de um dos reality shows de confinamento mais famosos e acompanhados da Índia.
Natural de Modhave, na cidade de Baramati, ele iniciou sua carreira produzindo conteúdos que rapidamente se tornaram virais. Hoje, o perfil do ator no Instagram reúne mais de 2,8 milhões de seguidores, consolidando-o como uma referência do entretenimento digital na Índia.