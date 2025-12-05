InícioMundo
MATRIMÔNIO

"Justin Bieber indiano": homem mais bonito da Índia se casa com prima

Galã compartilhou fotos do casamento nas redes sociais, mostrando que agora o posto de solteiro mais cobiçado do país ficou oficialmente vago

A cerimônia ocorreu em 29 de novembro - (crédito: Reprodução/Instagram/@official_suraj_chavan1151)
A cerimônia ocorreu em 29 de novembro - (crédito: Reprodução/Instagram/@official_suraj_chavan1151)

As solteiras indianas estão desoladas. O homem considerado o mais bonito da Índia, Suraj Chavan, se casou com a prima Sanjana Gophane encerrando oficialmente a disputa pelo seu coração. A cerimônia ocorreu no sábado passado (29/11). O galã compartilhou fotos do casamento nas redes sociais, mostrando que agora o posto de solteiro mais cobiçado do país ficou oficialmente vago.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O casal seguiu tradições hindus durante a cerimônia. Suraj usou trajes étnicos, enquanto Sanjana vestiu um sari navari, complementado por joias douradas e um penteado decorado com rosas vermelhas. Nas imagens publicadas, o noivo aparece visivelmente emocionado ao lado da noiva.

Após a cerimônia, Suraj e Sanjana visitaram um templo para receber bênçãos, momento que rapidamente viralizou na internet. “Fiz da mesma mulher que estava na minha mente, um casamento amoroso e com sucesso”, escreveu Suraj em seu Instagram.

  • Suraj Chavan, considerado o homem mais bonito da Índia, se casa com a prima Sanjana Gophane
    Suraj Chavan, considerado o homem mais bonito da Índia, se casa com a prima Sanjana Gophane Reprodução/Instagram/@official_suraj_chavan1151
  • Suraj Chavan, considerado o homem mais bonito da Índia, se casa com a prima Sanjana Gophane
    Suraj Chavan, considerado o homem mais bonito da Índia, se casa com a prima Sanjana Gophane Reprodução/Instagram/@official_suraj_chavan1151
  • Suraj Chavan, considerado o homem mais bonito da Índia, se casa com a prima Sanjana Gophane
    Suraj Chavan, considerado o homem mais bonito da Índia, se casa com a prima Sanjana Gophane Reprodução/Instagram/@official_suraj_chavan1151
  • Suraj Chavan, considerado o homem mais bonito da Índia, se casa com a prima Sanjana Gophane
    Suraj Chavan, considerado o homem mais bonito da Índia, se casa com a prima Sanjana Gophane Reprodução/Instagram/@official_suraj_chavan1151
  • Suraj Chavan, considerado o homem mais bonito da Índia, se casa com a prima Sanjana Gophane
    Suraj Chavan, considerado o homem mais bonito da Índia, se casa com a prima Sanjana Gophane Reprodução/Instagram/@official_suraj_chavan1151
  • Suraj Chavan, considerado o homem mais bonito da Índia, se casa com a prima Sanjana Gophane
    Suraj Chavan, considerado o homem mais bonito da Índia, se casa com a prima Sanjana Gophane Reprodução/Instagram/@official_suraj_chavan1151
  • Suraj Chavan, considerado o homem mais bonito da Índia, se casa com a prima Sanjana Gophane
    Suraj Chavan, considerado o homem mais bonito da Índia, se casa com a prima Sanjana Gophane Reprodução/Instagram/@official_suraj_chavan1151
  • Suraj Chavan, considerado o homem mais bonito da Índia, se casa com a prima Sanjana Gophane
    Suraj Chavan, considerado o homem mais bonito da Índia, se casa com a prima Sanjana Gophane Reprodução/Instagram/@official_suraj_chavan1151
  • Suraj Chavan, considerado o homem mais bonito da Índia, se casa com a prima Sanjana Gophane
    Suraj Chavan, considerado o homem mais bonito da Índia, se casa com a prima Sanjana Gophane Reprodução/Instagram/@official_suraj_chavan1151

Conhecido como o “Justin Bieber indiano”, Suraj Chavan conquistou notoriedade nas redes sociais pelo carisma e pelos vídeos bem-humorados, além de participar de programas de TV, filmes e projetos especiais. A ascensão de Suraj ganhou força em 2024, quando venceu a quinta temporada do Big Boss Marathi, versão regional de um dos reality shows de confinamento mais famosos e acompanhados da Índia.

Natural de Modhave, na cidade de Baramati, ele iniciou sua carreira produzindo conteúdos que rapidamente se tornaram virais. Hoje, o perfil do ator no Instagram reúne mais de 2,8 milhões de seguidores, consolidando-o como uma referência do entretenimento digital na Índia.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 05/12/2025 12:42
SIGA
x