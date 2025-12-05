Dois homens são presos por matar idoso e esconder corpo em galinheiro

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (4/12), suspeitos de matar um idoso no Sol Nascente - (crédito: Divulgação)

Dois homens foram presos, nesta quinta-feira (4/12), suspeitos de matar um idoso enforcado com uma gravata, no Trecho 3 do Sol Nascente, em 9 de novembro. O corpo da vítima, identificada como Jair José Gonçalves, 71 anos, foi encontrado enrolado em um lençol, dentro de um galinheiro, no quintal da própria casa, três dias após o desaparecimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Veja o momento em que a polícia encontra o corpo:

Segundo a Polícia Civil, os dois suspeitos detidos possuem várias passagens por crimes graves, como roubo, homicídio, lesões corporais, entre outros. Um deles, Wanderson Araújo Rodrigues, 26, teria deixado uma carta, escrita para a namorada, confessando o crime. Ele era foragido do sistema judicial.

Leia também: Vingança e trama familiar cercam caso de torcedor assassinado em Santa Maria



De acordo com o chefe da 19ª Delegacia de Polícia, Fernando Fernandes, o idoso abrigava pessoas que diziam ser moradores de rua, como Wanderson e a companheira — citada na carta.

Jair José Gonçalves desapareceu em 9 de novembro, e foi encontrado morto três dias depois (foto: Material cedido ao Correio)

O delegado relatou que, na época do desaparecimento do idoso, moradores da região avistaram o casal agindo de forma suspeita: “Eles foram vistos voltando à residência outras vezes, inclusive, levando utensílios e objetos da casa da vítima”, disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O delegado destacou que quem tiver informações sobre outros participantes do crime pode fazer a denúncia por meio do telefone 197. “Garantimos o sigilo e o anonimato”, assinalou Fernandes.