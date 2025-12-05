Vingança e trama familiar cercam caso de torcedor assassinado em Santa Maria

As apurações apontam que Vinhas era um homem violento, dono de uma loja de jóias de Santa Maria, e já havia sido indiciado por tentativa de homicídio contra um funcionário - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Investigações da Polícia Civil apontam para vingança como motivação da execução de Fellype Vinhas, morto a tiros, no último sábado (29/11), em um quiosque de Santa Maria. Dois homens envolvidos no ataque — que deixou outros dois baleados — foram presos e identificados como familiares da esposa de Vinhas.

Os suspeitos são Benedito de Sousa, primo da mulher de Fellype, e Cristiano da Conceição, irmão dela e motorista do carro usado no crime. As investigações indicam que a morte foi motivada por vingança. A retaliação seria em razão de uma agressão cometida por Fellype contra a esposa e a sogra, mãe de um dos autores.

No dia do homicídio, os presos teriam saído armados, em Santa Maria, procurando Vinhas. O ataque resultou em outros dois feridos — uma mulher, que levou um tiro no abdômen, e um garçom do bar, que levou um tiro no joelho —, que não tinham nenhuma relação com o fato. Os dois foram internados, mas já receberam alta.

As apurações apontam que Vinhas era um homem violento, dono de uma loja de jóias de Santa Maria, e já havia sido indiciado por tentativa de homicídio contra um funcionário.

Os agentes da PMDF atenderam à ocorrência em um estabelecimento na CL 110, por volta das 22h, e identificaram o carro usado pelos autores do crime, um Fiat Uno Cronos. Após monitorar o veículo, as equipes constataram que os suspeitos tentavam fugir para Goiás.

Os dois homens foram detidos com o veículo, três carregadores e uma pistola .9mm.

