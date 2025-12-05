Indenização é mantida à técnica de enfermagem, vítima de agressão

Luiz Francisco*

Após recurso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) manteve a indenização da técnica de enfermagem, vítima de agressão física e verbal no hospital de Taguatinga. A agressora agiu após a morte do esposo.

O caso aconteceu em 23 de abril de 2024, no Hospital Med Senior de Taguatinga. A vítima, ao começar o turno de trabalho, às 19h, foi acusada de ser responsável pela morte do marido da agressora, o falecimento ocorreu cerca de 30 minutos antes. A mulher agrediu a técnica de enfermagem com insultos e com objetos arremessados, como duas lixeiras contaminadas e prancheta de acrílico, o que feriu a vítima nos braços, mãos, pernas e cabeça.

Abalada psicologicamente, a vítima registrou o boletim de ocorrência e pediu R$ 20 mil por danos, no entanto, a Justiça condenou a ré a pagar R$ 2 mil. A autora das agressões tentou recorrer e destacou que estava sob fortes emoções e que a técnica teria revidado às ofensas.

Testemunhas afirmaram que não houve o retorno de ofensas e que as agressões partiram da ré. A decisão foi unânime e condenou a agressora a pagar R$ 2 mil para a vítima.

