Vídeo: cobra cascavel é encontrada em casa no Park Way

Cobra cascavel é resgatada em casa no Park Way e devolvida à natureza - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma cobra cascavel assustou moradores de uma casa no Setor de Mansões no Park Way. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para a captura do animal silvestre. Veja:

A serpente foi encontrada na área de serviço da residência pela moradora na noite de sexta-feira (5/12). Com o uso de equipamentos apropriados, os militares fizeram o resgate do animal. Próximo à casa, havia uma área de preservação permanente, com vegetação densa, onde os militares devolveram a cobra ao seu habitat natural.

O CBMDF orienta que, em caso de presença de animais silvestres em sua residência, mantenha distância, isole o local e acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.