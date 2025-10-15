InícioCidades DF
ANIMAL SILVESTRE

Vídeo: Cobra cascavel é resgatada no Riacho Fundo II

A cobra foi capturada sem ferimentos e devolvida em segurança para o Cerrado, na área Alfa da Marinha

Cobra cascavel é resgatada no Riacho Fundo II - (crédito: CBMDF/Divulagação)
Uma cobra cascavel foi encontrada no quintal de uma casa no Riacho Fundo II, escondida entre materiais para construção. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para o resgate do animal na noite de terça-feira (14/10).

O animal foi resgatado sem ferimentos e foi devolvido em segurança para o Cerrado na área Alfa da Marinha. A ação faz parte do Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada do 13º Grupamento de Bombeiros Militar e tem como objetivo atender ocorrências de regate de animais como aves, mamíferos e répteis nativos.

O CBMDF alerta que, em caso de presença de animais silvestres em sua residência, mantenha distância, isole o local e acione a corporação pelo telefone 193.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 15/10/2025 07:55
