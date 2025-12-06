InícioCidades DF
CRIME

Feminicídio: assassino de militar tem prisão convertida em preventiva

Kelvin Barros da Silva foi preso em flagrante após apunhalar Maria de Lourdes no pescoço e incendiar o 1º RCG. Ele fugiu do local do crime, mas foi capturado pouco depois

Kelvin Barro confessou o assassinato da militar Maria de Lourdes Freire - (crédito: Reprodução Redes Sociais )
Kelvin Barros da Silva, 21 anos, soldado do Exército e assassino confesso da militar Maria de Lourdes Freire, 25, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia, neste sábado (06/12). 

O suspeito foi preso em flagrante pelas equipes da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) após apunhalar Maria de Lourdes no pescoço e incendiar o 1º RCG, no Setor Militar Urbano, região do Cruzeiro, na tarde de sexta-feira (5/12). Após o crime, ele fugiu sentido Paranoá.

Encontrado pouco tempo depois, ele confessou o feminicídio. Apesar da declaração, Kelvin deu ao menos cinco versões diferentes sobre o crime. 

Autuado por feminicídio, furto de arma de fogo, incêndio e fraude processual, Kelvin está detido no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. Ele deve ser expulso das fileiras da Força e responsabilizado pelo ato cometido, garantiu o Exército.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 06/12/2025 21:59
