CRIME

Soldado usou punhal para assassinar militar em quartel e ateou fogo com isqueiro e álcool

Suspeito do crime é um soldado do mesmo quartel. Ele foi preso e confessou o crime à polícia

Um soldado do Exército preso em flagrante pelo assassinato de Maria de Lourdes Freire, a militar de 25 anos encontrada carbonizada em uma área do Setor Militar Urbano, em Brasília, afirmou em depoimento à Polícia Civil que o crime ocorreu após uma discussão motivada por um relacionamento extraconjugal.

Segundo o relato do investigado, ele mantinha um envolvimento amoroso com a vítima. Ainda de acordo com sua versão, a discussão começou quando a militar teria exigido que ele encerrasse o relacionamento com a namorada e assumisse publicamente a relação entre os dois.

O suspeito afirmou que, durante o desentendimento, a mulher teria sacado uma arma de fogo e tentado alimentá-la com munição. Na versão, disse ter segurado a pistola com uma das mãos, enquanto, com a outra, alcançou uma faca militar presa à própria cintura.

Nesse momento, segundo o depoimento, ele desferiu um golpe no pescoço da vítima, que caiu no chão. “Em seguida, afirmou ter utilizado álcool e um isqueiro para provocar o incêndio no local antes de fugir, levando consigo a arma da mulher”, detalhou o delegado-chefe da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), Paulo Noritika.

O suspeito foi localizado pouco tempo depois e confessou o crime na delegacia. Ele foi autuado pelos crimes de feminicídio, furto de arma de fogo, incêndio e fraude processual.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 06/12/2025 12:24 / atualizado em 06/12/2025 12:25
