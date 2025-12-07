Escola de Música de Brasília lamenta morte de musicista do Exército

A Escola de Música de Brasília publicou neste sábado (6/12) uma nota de pesar pela morte da musicista e cabo do Exército Maria de Lourdes Freire Matos, de 25 anos, que sofreu um golpe de punhal e teve seu corpo carbonizado pelo militar Kelvin Barros da Silva, na sexta (5).

"A EMB repudia com indignação e firmeza toda forma de violência contra a mulher, física, psicológica, moral ou patrimonial, por entender que esses atos representam não apenas crimes, mas a negação da própria humanidade", escreveu.

A organização ainda reforçou seu compromisso com a promoção de uma cultura de paz, tolerância zero ao machismo e apoio incondicional às vítimas. "Nos colocamos como espaço seguro de escuta e acolhimento, e convidamos toda a sua comunidade a construírem, por meio da arte e do diálogo, uma sociedade em que nenhuma mulher precise ter medo de ser quem é, pois a música que aqui se ensina e se vive só faz sentido quando ressoa liberdade e respeito para todas e todos!"

Maria de Lourdes era aluna da Escola, além de saxofonista da Fanfarra do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (RCG). Nas redes sociais, quase todas as fotos repetiam a mesma cena: o instrumento em mãos, o olhar concentrado e a promessa da carreira musical em ascensão.

