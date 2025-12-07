Homem morre após mergulho em cachoeira

Vítima teve óbito declarado ainda no local - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Um homem morreu, na manhã deste domingo (07/12), em uma cachoeira localizada no Setor Incra 07, em Brazlândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), uma equipe de resgate aéreo e quatro viaturas foram deslocadas para a ocorrência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quando chegaram ao local, as equipes de resgate foram informadas pelas testemunhas de que a vítima havia mergulhado, mas não conseguiu emergir. As buscas começaram imediatamente e, após alguns minutos, o homem foi localizado e as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) iniciadas.



Depois de cerca de 40 minutos de tentativa, o óbito da vítima foi declarado pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo o CBMDF, não há informações sobre as causas do incidente. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para a ocorrência.