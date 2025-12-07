Mestre Woo é enterrado em Brasília neste domingo (07/12)

Amigos, parentes, praticantes de tai chi e autoridades deram adeus a Mestre Woo neste domingo (07/12) - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press)

Na tarde deste domingo (7/12), amigos, parentes, praticantes de tai chi e autoridades deram adeus a Mestre Woo, figura emblemática da história do Distrito Federal.O velório foi no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, na Capela Especial número 3.

Aristein Taixin Woo, filho do mestre, contou que o pai se manteve ativo até o último minuto. “Ele fazia equitação, hidroginástica, fisioterapia, pilates. Um uma dessas práticas, ele se sentiu mal e foi levado para o hospital. Fizeram tudo que era possível, mas era a hora dele mesmo. E ele partiu de uma maneira muito tranquila, muito suave”, descreveu.

José de Castro Meia, ex-ministro do STF, destacou que Mestre Woo sempre se dedicou às outras pessoas sem esperar nada em troca. “Foi uma vida exemplar, que nos passou sempre a tranquilidade, lição que ensinou a cada um de nós", afirmou.

Mestre Woo foi um dos responsáveis por trazer o tai chi chuan para o DF e criou a Praça da Harmonia Universal, na Entrequadra da 104/105 Norte, , onde dava aulas coletivas e gratuitas. Ele morreu na manhã deste sábado (06/12), aos 93 anos, vítima de um infarto.