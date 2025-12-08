Ex-diretor da CEB, Herbert de Assis morre aos 79 anos

O engenheiro e ex-diretor da Companhia Energética de Brasília (CEB) Herbert de Assis Gonçalves morreu na última quinta-feira (4/12), aos 79 anos, após complicações de um procedimento no pericárdio que resultou na perfuração do ventrículo, segundo a família. Herbert passou por uma cirurgia de emergência de peito aberto e, desde então, enfrentava agravamentos no quadro. A família afirma que o ocorrido está sendo investigado. Ele foi velado e cremado nesta segunda-feira (8/12), na capela 4 do Campo da Esperança, na Asa Sul.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nascido em Jataí (GO) em 1946, Herbert mudou-se ainda jovem para Brasília, onde construiu uma trajetória sólida na CEB. Ele foi diretor da companhia por muitos anos, além de fundador da Associação dos Funcionários da CEB e presidente da Faceb. Sua carreira se destacou pela liderança técnica e pela atuação marcante no setor elétrico do Distrito Federal.

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Herbert também teve papel relevante na implementação do metrô de Brasília. Ao longo da vida profissional, viveu em diversas regiões da Itália, atuando como engenheiro e obtendo títulos internacionais de pós-graduação e mestrado na área de gestão nos Estados Unidos.

Despedida

Uma das filhas de Herbert, Flávia Lôbo Gonçalves, 50 anos, lembrou o legado afetivo deixado pelo pai. “Nada do que vivemos faz sentido se não tocamos o coração das pessoas. Hoje, ao me despedir do meu pai, percebo que essa frase de Cora Coralina descreve exatamente a missão que ele cumpriu na Terra: tocar corações. E ele tocou o meu, o de todos nós aqui, e o de tantos outros que carregam lembranças dele com carinho", disse.

Para ela, o pai foi um espírito de luz, de humildade rara e grandeza verdadeira. "Ele nos reuniu em tantos almoços, espalhou paz com seus ensinamentos, arrancou risadas com seu jeito único, fortaleceu laços com sua capacidade natural de unir. Perdi mais que um pai: perdi um amigo, um professor de vida, um conselheiro sensível, um comediante espontâneo, um cozinheiro afetuoso. Perdi o meu amor, a presença que me amparava sem pedir nada em troca”, acrescentou Flávia.

O ex-governador do DF José Roberto Arruda, colega de Herbert desde 1976 na CEB, também prestou homenagem. “Ele sempre foi um engenheiro muito competente e um ser humano muito elegante, muito educado, muito amigo. Na verdade, levamos um susto com esse falecimento dele, porque ele estava bem. Tínhamos conversado recentemente, ele estava muito bem. Imagina uma pessoa educada, de voz mansa. Tenho dele as melhores recordações", afirmou.

A Companhia Energética de Brasília (CEB) divulgou nota oficial em homenagem ao ex-funcionário: “A CEB lamenta profundamente o falecimento do senhor Herbert de Assis Gonçalves, que atuou como diretor na Companhia de Eletricidade de Brasília e prestou relevantes serviços ao longo de sua trajetória profissional, sendo muito admirado por colegas de trabalho. Neste momento de dor, a empresa manifesta solidariedade e condolências aos familiares e amigos”, lamentou.

Herbert deixa a esposa Marilene Lôbo Gonçalves, os filhos Leonardo Rogier, Milena Lôbo Mitraud e Flávia Lôbo Gonçalves, além de seis netos.