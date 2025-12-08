Começam hoje as atrações do Nosso Natal 2025; veja a programação

A Esplanada dos Ministérios será novamente o palco da edição de 2025 do Nosso Natal, que começa nesta segunda-feira (8/12) e segue até 4 de janeiro, transformando a área central de Brasília em um grande espaço de convivência, arte e celebração.

Considerado um dos maiores eventos natalinos do Distrito Federal, o projeto reúne programação gratuita para todas as idades e aposta em práticas sustentáveis, inclusão social e fortalecimento da economia criativa. O investimento público é de R$ 15 milhões, com retorno estimado em cerca de R$ 45 milhões para o DF, segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF).

A campanha integra ações culturais e sociais — coordenadas pela Secec-DF, com apoio da Chefia-Executiva de Políticas Sociais — e tem como propósito oferecer experiências acessíveis e fortalecer vínculos comunitários. “A essência da Campanha Nosso Natal é cuidar das pessoas. É unir, celebrar e garantir que cada família, especialmente as crianças, viva a magia dessa época com dignidade e alegria”, destaca a primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes, destaca o caráter comunitário do evento. “O Nosso Natal é um presente para a cidade, um espaço de encontro, esperança e reconstrução de vínculos. Queremos que cada família se sinta acolhida e seja parte dessa grande celebração, que reforça nossa identidade e fortalece a economia criativa do DF”, afirma.

A cenografia também foi pensada com foco em sustentabilidade, explica Mariana Santos, presidente do Instituto Missão Hoje, organização da sociedade civil responsável pela execução do evento. “Toda a cenografia do espaço foi pensada visando soluções sustentáveis, reforçando o compromisso com o meio ambiente e com a construção de um futuro mais consciente.” A escolha do instituto foi feita por meio de Edital de Chamamento Público. “A proposta do Nosso Natal é unir as pessoas em torno da união, da fé e do afeto, mostrando que o fim de ano pode ser um período de recomeço e inspiração”, completa.

Durante quatro semanas, o público poderá participar de oficinas criativas, assistir a espetáculos infantis, visitar a Casa do Papai Noel, brincar em atrações como trenzinho, pista de gelo, carrossel e roda-gigante, além de conferir shows musicais diários. A programação ocorre sempre das 17h às 23h, com exceção dos dias 24 e 31 de dezembro, quando não haverá atividades.

A praça de alimentação foi organizada para valorizar negócios familiares, empreendedoras de diversas regiões administrativas e empresas lideradas por mulheres. Todos os estabelecimentos oferecem ao menos uma opção em preço social.

Nosso Natal 2025

Data: de 8 de dezembro a 4 de janeiro

Horário: das 17h às 23h (não haverá atividades nos dias 24 e 31/12; e hoje começa às 18h40)

Local: Esplanada dos Ministérios

Mais informações: @nataldebrasilia | institutomissaohoje.com.br

Programação diária

Oficinas criativas — turmas às 17h30, 18h35, 19h40 e 20h45

Trenzinho — a partir das 17h; pausas às 17h40, 18h40, 19h40, 20h40 e 21h40

Casa do Papai Noel — 17h às 22h; intervalo das 20h às 20h30

Teatro infantil — 18h

Pista de gelo — 17h às 22h30; sessões a cada 30 minutos

Carrossel — 17h às 22h30; pausas às 18h30 e 20h

Roda-gigante — 17h às 22h30; pausas às 19h e 21h15

Palco principal

17h – DJ

18h – Banda Posers

18h40 – DJ

19h30 – Atração musical com Libras

21h – DJ

22h – Playlist

23h – Encerramento