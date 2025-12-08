Obituário: 19 funerais no DF e Entorno nesta segunda-feira; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (8/12):

Campo da Esperança



Ademir Batista da Silva, 73 anos



Jardilina Alves Lopes, 91 anos



José Belarmino da Silva, 59 anos



Lais Lúcia de Siqueira Ferraz, 88 anos



Lígia Lopes Florencianes, 56 anos



Tarquino Alves da Cruz, 98 anos



Tiago Ramaiane Ferreira Marques, 34 anos



Wilma dos Reis Santos, 79 anos

Taguatinga



Aurimar Holanda da Silva, 52 anos



Iracema Leite Alves, 60 anos



José Pereira de Sousa, 73 anos

Gama



Maria Aparecida do Carmo Alves de Sousa, 76 anos



Maria Rosa Farias de Sousa, 54 anos

Planaltina



Rafaella Nascimento Rodrigues, 10 anos

Sobradinho



Joel Rodrigues Gomes, 74 anos



Wilson Viana Dias, 64 anos

Jardim Metropolitano

