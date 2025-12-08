Obituário: 19 funerais no DF e Entorno nesta segunda-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (8/12):
Campo da Esperança
- Ademir Batista da Silva, 73 anos
- Jardilina Alves Lopes, 91 anos
- José Belarmino da Silva, 59 anos
- Lais Lúcia de Siqueira Ferraz, 88 anos
- Lígia Lopes Florencianes, 56 anos
- Tarquino Alves da Cruz, 98 anos
- Tiago Ramaiane Ferreira Marques, 34 anos
- Wilma dos Reis Santos, 79 anos
Taguatinga
- Aurimar Holanda da Silva, 52 anos
- Iracema Leite Alves, 60 anos
- José Pereira de Sousa, 73 anos
Gama
- Maria Aparecida do Carmo Alves de Sousa, 76 anos
- Maria Rosa Farias de Sousa, 54 anos
Planaltina
- Rafaella Nascimento Rodrigues, 10 anos
Sobradinho
- Joel Rodrigues Gomes, 74 anos
- Wilson Viana Dias, 64 anos
Jardim Metropolitano
- Antônia Alexandre Pereira, 63 anos
- Conceição de Maria da Silva Santos, 64 anos
- Edwin Patrick Gomes de Souza, 28 anos (cremação)
