InícioCidades DF
LUTO

Obituário: 19 funerais no DF e Entorno nesta segunda-feira; veja lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 8 de dezembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (8/12):

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Campo da Esperança

  • Ademir Batista da Silva, 73 anos
  • Jardilina Alves Lopes, 91 anos
  • José Belarmino da Silva, 59 anos
  • Lais Lúcia de Siqueira Ferraz, 88 anos
  • Lígia Lopes Florencianes, 56 anos
  • Tarquino Alves da Cruz, 98 anos
  • Tiago Ramaiane Ferreira Marques, 34 anos
  • Wilma dos Reis Santos, 79 anos

Taguatinga

  • Aurimar Holanda da Silva, 52 anos
  • Iracema Leite Alves, 60 anos
  • José Pereira de Sousa, 73 anos

Gama

  • Maria Aparecida do Carmo Alves de Sousa, 76 anos
  • Maria Rosa Farias de Sousa, 54 anos

Planaltina

  • Rafaella Nascimento Rodrigues, 10 anos

Sobradinho

  • Joel Rodrigues Gomes, 74 anos
  • Wilson Viana Dias, 64 anos

Jardim Metropolitano

  • Antônia Alexandre Pereira, 63 anos
  • Conceição de Maria da Silva Santos, 64 anos
  • Edwin Patrick Gomes de Souza, 28 anos (cremação)

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/12/2025 17:06
SIGA
x