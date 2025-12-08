Homem chama mulher casada para dançar e é morto em Planaltina

A vítima foi atingida por um golpe de arma branca na região do pescoço - (crédito: Reprodução/@fala_planaltina)

Um homem de 52 anos foi morto após ser esfaqueado em um bar na região da Vila Vicentina, em Planaltina. De acordo com as investigações, Edivaldo Filipe Borges teria convidado a companheira do autor, Edvan da Trindade, 40, para dançar. A mulher recusou o convite e, em seguida, relatou o ocorrido ao marido. Aguardando a vítima do lado de fora do estabelecimento momentos depois, o homem abordou Edivaldo e desferiu o golpe fatal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Briga entre adolescentes termina com menina de 14 anos esfaqueada

Edivaldo Filipe Borges teria convidado a companheira do autor, Edvan da Trindade, 40, para dançar (foto: Reprodução/@fala_planaltina)

O caso ocorreu no último sábado (6/12). A vítima foi atingida por um golpe de arma branca na região do pescoço e, apesar de ter sido socorrida ao Hospital Regional de Planaltina, não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. O crime, classificado como homicídio qualificado por motivo torpe, chocou os moradores da região.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A resposta da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) foi imediata. Os agentes desencadearam uma operação conjunta com a Polícia Militar (PMDF) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) para coleta de informações e preservação da cena. Agentes da Seção de Investigação de Crimes Violentos (Sicvio) chegaram à identificação da mulher envolvida e a localização do suspeito no bairro Marissol.

Sem oferecer resistência, Edvan foi encontrado e confessou o assassinato (foto: Reprodução/@fala_planaltina)

Sem oferecer resistência, Edvan foi encontrado e confessou o assassinato. O autor do crime entregou voluntariamente à polícia tanto a arma utilizada quanto as roupas que vestia no momento do fato. Conduzido à 16ª DP, a autoridade policial lavrou o Auto de Prisão em Flagrante. Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, e o suspeito foi encaminhado à Carceragem da PCDF, onde aguardará o julgamento.

