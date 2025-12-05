Incêndio destrói residência de madeira em Planaltina e mobiliza bombeiros

Uma residência de madeira foi parcialmente destruída após um incêndio, na quadra 42 do setor habitacional Nossa Senhora de Fátima, em Planaltina. O fogo provocou intensa fumaça e assustou moradores da região. Não houve registro de vítimas, mas as perdas materiais foram significativas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado nesta quinta-feira (4/12), às 20h42, e enviou duas viaturas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a pequena edificação totalmente tomada pelas chamas. Após a avaliação inicial, o chefe da guarnição determinou o isolamento da área para garantir a segurança de moradores e curiosos.

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com as linhas de mangueira, as equipes iniciaram o combate direto ao fogo e conseguiram controlar o incêndio pouco tempo depois. A atuação rápida evitou que as chamas se alastrassem para construções vizinhas, apesar da estrutura de madeira e da quantidade de fumaça que se espalhava pela região.

Após o rescaldo e a eliminação de possíveis focos remanescentes, o imóvel foi entregue ao proprietário. As causas do incêndio não foram informadas.







