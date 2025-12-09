Guará terá corte de energia na manhã desta terça (9)

Falta de energia atinge quadras da Asa Sul nesta sexta-feira (4/10) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Para a melhoria da rede elétrica do Guará, os moradores das QIs 29 e 33 ficarão sem energia elétrica nesta terça-feira (9), das 9h às 10h. A Neoenergia informa que, caso a manutenção termine antes do previsto, o abastecimento voltará a funcionar normalmente sem aviso prévio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Restaurante Comunitário de Planaltina reabre após sete meses em obras



Também há risco de falta de energia em outras regiões, além dos desligamentos programados. Neste caso, a população pode registrar ocorrência por meio do telefone 116. As pessoas com deficiência auditiva também possuem direito ao atendimento acessível, por meio do número 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular