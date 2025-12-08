Restaurante Comunitário de Planaltina reabre após sete meses em obras

O restaurante serve cerca de 4 mil refeições por dia - (crédito: Reprodução:Sedes-DF)

Após sete meses, o Restaurante Comunitário de Planaltina será reaberto nesta terça-feira (9/12). O espaço estava fechado desde maio para uma reforma na estrutura do prédio. Para essa reforma, foram investidos R$ 3,6 milhões.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes/DF), esse tempo foi utilizado para reformular diversas áreas do ambiente para melhorar o serviço prestado à população. Banheiros, parte hidráulica e elétrica, pintura e novos balcões de inox da cozinha passaram por obras de melhoria.

Além disso, o espaço também teve as portas substituídas, ampliação do escritório e a construção de uma nova câmara frigorífica visando o atendimento à uma demanda maior. O restaurante não recebia obras de manutenção desde sua inauguração, há 19 anos.

A unidade oferece café da manhã (R$ 0,50), almoço (R$ 1) e jantar (R$ 0,50), e é um importante serviço de atendimento à população, oferecendo cerca de quatro mil refeições todos os dias.