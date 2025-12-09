InícioCidades DF
Jamil Suaiden exalta papel de Brasília como polo de grandes eventos

Empresário venceu na categoria turismo na primeira edição do Prêmio JK

Empresário venceu na categoria turismo na primeira edição do Prêmio JK - (crédito: Minervino Júnior/CB Press)
À frente do Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), o empresário Jamil Suaiden foi premiado na categoria turismo na primeira edição do Prêmio JK, realizado nesta terça-feira (9/12). Suaiden é um dos principais responsáveis por consolidar Brasília como um dos maiores polos de eventos corporativos e institucionais do país. Sob sua atuação, a capital passou a explorar de forma estratégica sua vocação natural: ser o centro do poder, da articulação institucional e da conectividade nacional.

Com uma estrutura que ultrapassa 100 mil metros quadrados, o CICB tornou-se referência pela capacidade de receber simultaneamente grandes encontros, congressos internacionais, feiras e eventos de alta complexidade logística, movimentando a cadeia do turismo, hotelaria, serviços e transporte do Distrito Federal. A aposta na realização de múltiplos eventos em um único dia transformou a dinâmica econômica da cidade e ampliou a visibilidade de Brasília no circuito global de grandes encontros.

“Para nós que construímos isso com Brasília é importante ver que deu certo. Uma obra de mais de 100 mil metros quadrados e que conseguimos colocar múltiplos eventos em Brasília. É muito gratificante para a gente conseguir colocar 20 eventos, 10 eventos no mesmo dia na cidade e ver que a cidade está respirando isso também.”, disse.

Esta é a primeira edição do Prêmio JK, lançado pelo Correio Braziliense, que reconhece e homenageia personalidades que fizeram parte da história de Brasília. O prêmio leva o nome da maior referência para a cidade, o ex-presidente Juscelino Kubitschek. São 16 categorias: esporte, cultura, sustentabilidade, agro, empreendedorismo, educação, direito e justiça, indústria e tecnologia, inclusão e voluntariado, saúde, gestão pública, turismo e eventos, comércio e serviços, entidade de classe, inovação e economia criativa. Além disso, há a categoria das homenagens especiais: quatro personalidades que se destacaram em várias áreas foram selecionadas para figurarem na história dessa premiação. A seleção dos homenageados deste ano foi feita pela redação do Correio.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 09/12/2025 22:05 / atualizado em 09/12/2025 22:09
