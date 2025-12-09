Jamil Suaiden exalta papel de Brasília como polo de grandes eventos

À frente do Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), o empresário Jamil Suaiden foi premiado na categoria turismo na primeira edição do Prêmio JK, realizado nesta terça-feira (9/12). Suaiden é um dos principais responsáveis por consolidar Brasília como um dos maiores polos de eventos corporativos e institucionais do país. Sob sua atuação, a capital passou a explorar de forma estratégica sua vocação natural: ser o centro do poder, da articulação institucional e da conectividade nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Mercedes Bustamante ganha Prêmio JK por atuação em ciência e sustentabilidade



Com uma estrutura que ultrapassa 100 mil metros quadrados, o CICB tornou-se referência pela capacidade de receber simultaneamente grandes encontros, congressos internacionais, feiras e eventos de alta complexidade logística, movimentando a cadeia do turismo, hotelaria, serviços e transporte do Distrito Federal. A aposta na realização de múltiplos eventos em um único dia transformou a dinâmica econômica da cidade e ampliou a visibilidade de Brasília no circuito global de grandes encontros.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular



“Para nós que construímos isso com Brasília é importante ver que deu certo. Uma obra de mais de 100 mil metros quadrados e que conseguimos colocar múltiplos eventos em Brasília. É muito gratificante para a gente conseguir colocar 20 eventos, 10 eventos no mesmo dia na cidade e ver que a cidade está respirando isso também.”, disse.

Esta é a primeira edição do Prêmio JK, lançado pelo Correio Braziliense, que reconhece e homenageia personalidades que fizeram parte da história de Brasília. O prêmio leva o nome da maior referência para a cidade, o ex-presidente Juscelino Kubitschek. São 16 categorias: esporte, cultura, sustentabilidade, agro, empreendedorismo, educação, direito e justiça, indústria e tecnologia, inclusão e voluntariado, saúde, gestão pública, turismo e eventos, comércio e serviços, entidade de classe, inovação e economia criativa. Além disso, há a categoria das homenagens especiais: quatro personalidades que se destacaram em várias áreas foram selecionadas para figurarem na história dessa premiação. A seleção dos homenageados deste ano foi feita pela redação do Correio.

Assista à transmissão do evento: