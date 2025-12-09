Osório Adriano Filho, fundador do Grupo Brasal, recebe homenagem no Prêmio JK

O fundador e presidente do Grupo Brasal, Osório Adriano Filho, recebeu uma das homenagens na noite desta terça-feira (9/12) no Prêmio JK Correio Braziliense, realizado no auditório do Tribunal de Contas da União (TCU). Uma das figuras mais ilustres da história da capital federal, o engenheiro de formação chegou a Brasília ainda em 1957, durante o período inicial da construção da cidade.

Com 96 anos de idade, ele esteve presencialmente na entrega da premiação, onde recebeu com alegria a homenagem. “Conheci e conheço muita gente, muitos pioneiros, como eu cheguei há 3 anos antes da inauguração. É um bom tempo e uma satisfação muito grande”, disse, em tom descontraído, o presidente do grupo no momento da entrega do prêmio.

Osório ainda se recordou de um momento inusitado durante a inauguração da capital federal, em 1960. “Me lembro bem de um repórter naquela época que duvidou se realmente viria para cá a capital. Juscelino, muito inteligente, apenas se quietou. Quando inaugurou Brasília, ele mandou apenas um telegrama para esse repórter dizendo: Brasília foi inaugurada”, contou Osório.

Ao Correio, o presidente da Brasal disse que não planejava ficar em Brasília após a inauguração da cidade, mas logo depois decidiu ficar pelo que afirmou ter sido “conquistado” pela capital recém construída. “Todos que se mudaram para cá se deram bem, porque a maioria ficou. Ficou e fez Brasília crescer. Isso é hoje a nossa cidade. É belíssima”, disse.

Lançado pelo Correio Braziliense, o Prêmio JK reconhece e homenageia personalidades que fizeram parte da história de Brasília. A seleção dos homenageados deste ano foi feita pela redação do jornal e contempla 16 categorias, são elas: esporte, cultura, sustentabilidade, agro, empreendedorismo, educação, direito e justiça, indústria e tecnologia, inclusão e voluntariado, saúde, gestão pública, turismo e eventos, comércio e serviços, entidade de classe, inovação e economia criativa.

Além disso, há a categoria das homenagens especiais: quatro personalidades que se destacaram em várias áreas foram selecionadas para figurarem na história dessa premiação. O prêmio leva o nome da maior referência para a cidade, o ex-presidente Juscelino Kubitschek.

Trabalho na construção de Brasília

O engenheiro civil, empresário e pioneiro Osório Adriano Filho tem a própria trajetória entrelaçada à história de Brasília. Presidente e fundador da Brasal, um dos maiores grupos nacionais nos setores de construção, bebidas, veículos, combustíveis e energia, ele chegou ao Planalto Central antes mesmo de a capital existir.

Formado engenheiro na década de 1950, após um período de estudos no exterior, Osório retornou ao Brasil justamente quando se iniciava a construção de Brasília. Em 1957, desembarcou em uma região de cerrado ainda inabitável, transformada, à época, em um “gigantesco canteiro de obras”.

Para realizar o sonho de Juscelino Kubitschek e tirar do papel o projeto de Lucio Costa e de Oscar Niemeyer, foi necessária uma verdadeira força-tarefa. “Para se ter uma ideia, só o acampamento próximo à Esplanada dos Ministérios abrigava cerca de 4 mil trabalhadores vindos de várias regiões do Brasil. Faltava de tudo, mas sobrava vontade”, lembrou o pioneiro em uma entrevista ao Correio.

"Vi Brasília despontar e ser o que é hoje: uma cidade que nunca parou de progredir. Entre os pioneiros, havia um ambiente de muita integração, harmonia e confiança." Ele também relembra que acompanhar a construção de Brasília, vendo dia a dia a Esplanada dos Ministérios se materializando, além de participar de sua inauguração, são registros que ficarão eternamente em sua memória. "Outro ponto marcante foi vivenciar o enchimento do Lago Paranoá após participar da construção de sua barragem", contou.

A ligação com Brasília, para ele, é baseada em “orgulho e gratidão” por ter contribuído na construção da cidade. Foi aqui que encontrou as condições para se desenvolver profissionalmente, formar a família, construir amizades e criar raízes profundas, além de proporcionar uma vida digna, empregos e geração de renda.

Em 1963, a experiência acumulada no período o levou a comprar uma pequena empresa de serviços autorizados da Volkswagen. A partir desse dia, em 17 de agosto daquele ano, nascia a Brasal.

