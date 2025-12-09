Ronaldo Triacca recebe prêmio em reconhecimento à produção de vinho

Vinícola Brasília é um dos marcos mais recentes de inovação e empreendedorismo no DF - (crédito: Luiz Fellipe Alves)

Ronaldo Triacca, idealizador da Vinícola Brasília, foi um dos homenageados do Prêmio JK, realizado nesta terça-feira (9/12). "É uma honra muito grande para nós que estamos nessa atividade relativamente nova no DF. Queria agradecer ao Correio Braziliense pela oportunidade", afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Vinícola Brasília é um dos marcos mais recentes de inovação e empreendedorismo em Brasília. Unindo esforços de 10 famílias produtoras de vinho, a vinícola processa 100% da produção local. “Temos conseguido destaque nacional e internacional com a nossa produção. Conseguimos produzir vinhos de qualidade em Brasília, isso é uma grande conquista para nós”, comentou.

Além do impacto econômico, a iniciativa fomentou o enoturismo (segmento turístico focado na apreciação de vinhos), gerando empregos, fortalecendo produtores familiares e inaugurando eventos como a Expovitis Brasil. O empreendimento é administrado de forma cooperada, com participação igualitária entre os sócios e gestão liderada por Isabela Bonato, Alan Cenci e Sergio Araújo, simbolizando uma rara combinação de amizade, técnica e espírito comunitário que redefiniu o mapa do vinho brasileiro.

Mesmo já sendo marcante para a capital, a vinícola Brasília ainda está dando os seus primeiros passos. Atualmente, são cerca de 60 hectares de vinhedos, com média de seis hectares por produtor e dezenas de variedades cultivadas, das tintas syrah, malbec e cabernet franc às brancas chardonnay, viognier e sauvignon blanc.



Com um ano e meio de existência, Triacca comenta que é uma honra inimaginável representar Brasília em uma premiação com outros nomes de destaque da capital. “As coisas estão acontecendo muito rápido. É uma atividade nova na capital a produção e é extremamente gratificante dividir a premiação com outros empresários de renome”, disse.

Ele também comentou sobre a expansão de Brasília em outras áreas. "Brasília vai além da política e dos monumentos. É realmente um sonho realizado ter inaugurado esse local com o esforço de 10 famílias que embarcaram nesse sonho também. Estamos dando apenas os nossos primeiros passos", comemorou.

Durante o seu discurso em agradecimento ao prêmio, ele também destacou a importância do enoturismo para a capital. "É um setor que movimenta a economia de uma forma muito grande. Em uma degustação de vinhos, ao mesmo tempo, você tem um queijo de um produtor familiar, tem um café de um outro produtor, Isso é muito importante para o setor", disse.

Esta é a primeira edição do Prêmio JK, lançado pelo Correio Braziliense, que reconhece e homenageia personalidades que fizeram parte da história de Brasília. O prêmio leva o nome da maior referência para a cidade, o ex-presidente Juscelino Kubitschek. São 16 categorias: esporte, cultura, sustentabilidade, agro, empreendedorismo, educação, direito e justiça, indústria e tecnologia, inclusão e voluntariado, saúde, gestão pública, turismo e eventos, comércio e serviços, entidade de classe, inovação e economia criativa. Além disso, há a categoria das homenagens especiais: quatro personalidades que se destacaram em várias áreas foram selecionadas para figurarem na história dessa premiação. A seleção dos homenageados deste ano foi feita pela redação do Correio.